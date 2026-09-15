Prima vittoria nella Liga per il Valencia, il Rayo Vallecano piega l'Espanyol

Liga: la classifica aggiornata

Prima vittoria per il Valencia: secondo ko per l'Alaves

Pesantissimo il successo, il primo in questo campionato, ottenuto sul campo dell'Alaves da un Valencia che era reduce da quattro ko consecutivi e arrivava allo stadio 'Mendizorroza' con un solo punto in classifica. Con Oscar Sanchez in panchina (ad interim) al posto di Carlos Coberan (sollevato dal proprio incarico come l'amministratore delegato dell'area calcistica Ron Gourlay dopo il pessimo avvio di campionato), gli ospiti sono riusciti a spuntarla grazie alla rete segnata al 78' dal subentrato Rioja e a imporre così il secondo stop di fila alla squadra di Quique Sanchez Flores, che era partita conquistando 10 punti nelle prime quattro giornate.

Alaves-Valencia 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Rayo Vallecano saluta Butarque con una vittoria: 2-1 all'Espanyol

Il Rayo Vallecano termina il suo 'esilio' con una vittoria, battendo 2-1 l'Espanyol allo stadio Butarque di Lleganes dove è stato costretto a 'emigrare' dopo la sospensione cautelare della concessione dell'impianto di Vallecas, decisa a fine luglio dalla 'Comunidad de Madrid' (in seguito a perizie che avevano evidenziato gravi lacune strutturali) che nelle ultime ore ne ha riautorizzato la riapertura (in vista del 10 ottobre quando, dopo la sosta per le nazionali, il Rayo ospiterà l'Atletico Madrid). A decidere la sfida le reti segnate nel primo tempo da Garcia (3') e Pedrosa (26') per i padroni di casa, alle quali i catalani (rimasti in dieci al 98' per il rosso a El Hilali) hanno risposto nella ripresa con Fernandez Jaen (54') senza però riuscire poi a trovare il pareggio. Festa per il Rayo Vallecano, che archivia così il poker incassato nel turno precedente al Bernabeu contro il Real Madrid e aggancia lo stesso Espanyol a quota 7 punti in classifica.

Rayo Vallecano-Espanyol 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Risultati, tabellini e calendario