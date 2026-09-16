Atletico e Siviglia restano nella scia di Barça e Real: David segna, Angeliño viene espulso

Dopo il successo del Real Madrid, prosegue il sesto turno di Liga, con Atletico Madrid e Siviglia che vincono e restano nella scia delle prime della classe, la squadra di Mourinho e il Barcellona, che affronta il Racing Santander.

Liga, la classifica

Poker Atletico, apre David

Si scrolla di dosso polvere e critiche l'Atletico Madrid di Simeone, che dopo il successo in casa della Real Sociedad si ripete, calando il poker in casa contro l'Osasuna. Fila tutto liscio per la squadra di Simeone, che apre le marcature grazie all'ex-juventino David, che ribadisce in rete dopo la respinta di Aitor Fernandez. Primo tempo però equilbrato e che si chiude con il minimo scarto a favore dei colchoneros. Nella ripresa, però, i colchoneros ipotecano il match con il raddoppio di Kang-Lee e con il tris firmato da Le Normand. A calare il poker, nei minuti finali, è Baena.

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Sierra firma il colpo del Siviglia, espulso Angeliño

Insieme all'Atletico, anche il Siviglia si lancia nella scia di Real e Barça, seguendo l'Atletico Madrid e andando a vincere ancora, stavolta di misura, sul campo del Deportivo A Coruña, imbattuto fino a questa sera. A decidere un incontro comunque equilibratissimo è il tap-in di Sierra, che ribadisce in rete dopo la gran conclusione a giro di Stassin. Di lì in poi è bagarre e a farne le spese è l'ex-romanista Angeliño, per un intervento scomposto proprio ai danni dell'autore del gol, che rende ancor più difficile il tentativo di rimonta dei galiziani, costretti ad arrendersi al fischio finale.

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