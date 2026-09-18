Mbappé affascinato da Mourinho: "Un allenatore leggendario. Spogliatoio? Non serve essere amici..."

"Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa e Mourinho sono tutti e quattro figure importanti nel mondo del calcio. È sempre un privilegio far parte del loro percorso. Ho imparato molto da ognuno di loro perché hanno una visione del calcio molto diversa. Sono tutti vincenti nelle loro carriere e si impara sempre qualcosa, ma è vero che con Mourinho è diverso ". Lo Special è One anche per Mbappé . E se a dirlo è tra gli attaccanti più forti del momento, il complimento assume una piega nettamente diversa. Il valore del tecnico portoghese non si scopre oggi, ma la stella del Real Madrid ribadisce: "È una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto . È un leader. Lo sapevo già prima del suo arrivo, ma vederlo ogni giorno ti fa capire che è una persona davvero speciale e un allenatore leggendario che ha lasciato il segno nella sua epoca e continuerà a farlo con noi", ha spiegato nell'intervista concessa al quotidiano spagnolo 'As'.

Mbappé e gli amici nello spogliatoio

"Se i giocatori di una squadra devono per forza essere amici? Dobbiamo essere buoni, uniti e lavorare per il bene comune, che è il successo del Real Madrid. Tu sei amico di tutti i colleghi di 'As'? Questa è una cosa più comune tra i tifosi della nuova generazione, perché con i social media tutto è sotto esame. Magari qualcuno non si stringe la mano, o non sorride... Ma è normale. Lo sappiamo e cerchiamo di evitare di vedere cose che non sono sempre vere. La cosa più importante è il Real Madrid", ha aggiunto Mbappé.

Le leggende che vorrebbe Mbappé al Real Madrid

"Quando sono arrivato con il Psg, il Bernabeu non era ancora finito: uno stadio fantastico, ma incompleto. Mancavano ancora delle cose. Ricordo che lo guardai e pensai: "Giocherò qui". Lo ricordo bene. Quale giocatore ingaggerei per il Real Madrid? Cristiano, Zidane, Ronaldo, se potessero tornare. Cristiano tornerebbe. Zidane gioca un po' ogni tanto. E Ronaldo... la qualità non svanisce mai. Sono leggende del Real Madrid. Hanno dato tantissimo e continuano a generare grande entusiasmo tra i tifosi del Real Madrid", ha spiegato Mbappé.