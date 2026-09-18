Elche eroico! In dieci dal 6' espugna il campo dell'Espanyol
La settima giornata della Liga parte con la sfida tra l'Espanyol e l'Elche. Gli ospiti, che nelle prime sei giornate di campionato avevano raccolto solo due punti in classifica, ottengono la prima vittoria in campionato, imponendosi con un secco 3-1. Una vittoria prestigiosa e per certi versi insperata, arrivata nonostante un'inferiorità numerica durata oltre 90' (recupero compreso). Al sesto minuto infatti gli uomini di Santiago sono rimasti in dieci per l'espulsione di Redondo. L'Espanyol, che pure ha creato dei pericoli alla difesa avversaria, non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica.
Espanyol-Elche, tabellino e statistiche
L'Elche resta in dieci ma segna due gol
La prima svolta della gara arriva al sesto: brutto fallo a centrocampo di Redondo ed Elche costretto a rimanere in dieci. Nonostante l'inferiorità, gli ospiti si difendono con ordine e nella parte centrale del primo tempo vanno a segno due volte: Fer Nino segna una splendida doppietta in tre minuti (primo gol al 26' e raddoppio al 29'). Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze grazie ad un'autorete di Chust al 72' e tentano il recupero.
Valera chiude la partita
L'Espanyol attacca a testa bassa e tenta il tutto per tutto. Ma la difesa dell'Elche respinge ogni tentativo e riparte: al 78' dopo un veloce contropiede arriva anche il terzo gol: la firma è di Valera. E' la rete che chiude la partita e regala all'Elche una vittoria eroica. La prima in questo torneo. L'Espanyol resta fermo in classifica a quota sette punti.
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