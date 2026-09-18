Elche eroico! In dieci dal 6' espugna il campo dell'Espanyol

La settima giornata della Liga parte con la sfida tra l'Espanyol e l'Elche . Gli ospiti, che nelle prime sei giornate di campionato avevano raccolto solo due punti in classifica, ottengono la prima vittoria in campionato, imponendosi con un secco 3-1. Una vittoria prestigiosa e per certi versi insperata, arrivata nonostante un'inferiorità numerica durata oltre 90' (recupero compreso). Al sesto minuto infatti gli uomini di Santiago sono rimasti in dieci per l'espulsione di Redondo . L'Espanyol, che pure ha creato dei pericoli alla difesa avversaria, non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica.

Espanyol-Elche, tabellino e statistiche

L'Elche resta in dieci ma segna due gol

La prima svolta della gara arriva al sesto: brutto fallo a centrocampo di Redondo ed Elche costretto a rimanere in dieci. Nonostante l'inferiorità, gli ospiti si difendono con ordine e nella parte centrale del primo tempo vanno a segno due volte: Fer Nino segna una splendida doppietta in tre minuti (primo gol al 26' e raddoppio al 29'). Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze grazie ad un'autorete di Chust al 72' e tentano il recupero.

Valera chiude la partita

L'Espanyol attacca a testa bassa e tenta il tutto per tutto. Ma la difesa dell'Elche respinge ogni tentativo e riparte: al 78' dopo un veloce contropiede arriva anche il terzo gol: la firma è di Valera. E' la rete che chiude la partita e regala all'Elche una vittoria eroica. La prima in questo torneo. L'Espanyol resta fermo in classifica a quota sette punti.

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