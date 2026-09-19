Athletic Bilbao, 0-0 e rimpianti nel derby basco contro l'Alaves: Sancet sbaglia un rigore
Dopo il colpo dell'Elche sul campo dell'Espanyol nell'anticipo di ieri, è proseguito oggi (sabato 19 settembre) il programma della 7ª giornata della Liga, con altre tre partite andate in scena prima del posticipo serale che vedrà il Barcellona capolista far visita al Siviglia.
Liga: la classifica aggiornata
Athletic Bilbao, rigore sbagliato e 0-0 nel derby con l'Alaves
Secondo pari di fila per l'Athletic Bilbao, ancora tra le mura amiche del 'San Mames' dove stavolta (dopo l'1-1 contro l'Elche) è stato fermato sullo 0-0 nel derby basco contro l'Alaves. Fruttuosa la tattic aguardinga degli ospiti, riusciti a ingabbiare gli attaccanti di Edin Terzic e salvati al 70' dall'errore di Sancet, che si è lasciato ipnotizzare da Sivera sul calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di Tenaglia su Nico Williams. L'Athletic deve così accontentarsi di un solo punto e, ora a quota 8, resta a -3 dalla formazione di Quique Sanchez Flores.
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Liga: risultati, tabellini e calendario
Tra Osasuna e Rayo finisce 1-1, Celta a valanga sul Racing Santander
Termina in parità (1-1) la sfida di Pamplona tra Osasuna e Rayo Vallecano, che salgono entrambe a quota 7 punti in classifica. Padroni di casa avanti al 16' con il croato Budimir, ex attaccante di Crotone e Sampdoria, poi nella ripresa la rete degli ospiti con Camello (51').
Festa grande al Balaìdos per il Celta, che travolge il Racing Santander. Una manita per la prima vittoria in campionato della squadra di Giraldez, che chiude il primo tempo avanti di due reti con il rigore di Gonzalez poco dopo la mezz'ora e con il raddoppio di Moriba. A metà ripresa è Roman a chiudere il conto, mentre è Duran, con una doppietta, ad arrotondare il risultato nel finale.
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