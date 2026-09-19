Athletic Bilbao, 0-0 e rimpianti nel derby basco contro l'Alaves: Sancet sbaglia un rigore

Liga: la classifica aggiornata

Athletic Bilbao, rigore sbagliato e 0-0 nel derby con l'Alaves

Secondo pari di fila per l'Athletic Bilbao, ancora tra le mura amiche del 'San Mames' dove stavolta (dopo l'1-1 contro l'Elche) è stato fermato sullo 0-0 nel derby basco contro l'Alaves. Fruttuosa la tattic aguardinga degli ospiti, riusciti a ingabbiare gli attaccanti di Edin Terzic e salvati al 70' dall'errore di Sancet, che si è lasciato ipnotizzare da Sivera sul calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di Tenaglia su Nico Williams. L'Athletic deve così accontentarsi di un solo punto e, ora a quota 8, resta a -3 dalla formazione di Quique Sanchez Flores.

Athletic Bilbao-Alaves 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Liga: risultati, tabellini e calendario

Tra Osasuna e Rayo finisce 1-1, Celta a valanga sul Racing Santander

Termina in parità (1-1) la sfida di Pamplona tra Osasuna e Rayo Vallecano, che salgono entrambe a quota 7 punti in classifica. Padroni di casa avanti al 16' con il croato Budimir, ex attaccante di Crotone e Sampdoria, poi nella ripresa la rete degli ospiti con Camello (51').

Festa grande al Balaìdos per il Celta, che travolge il Racing Santander. Una manita per la prima vittoria in campionato della squadra di Giraldez, che chiude il primo tempo avanti di due reti con il rigore di Gonzalez poco dopo la mezz'ora e con il raddoppio di Moriba. A metà ripresa è Roman a chiudere il conto, mentre è Duran, con una doppietta, ad arrotondare il risultato nel finale.

Osasuna-Rayo Vallecano 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Celta Vigo-Racing Santander 5-0: cronaca, statistiche e tabellino