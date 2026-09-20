Atletico Madrid-Real Madrid diretta Liga: segui il derby tra Simeone e Mourinho, il risultato LIVE

Atletico Madrid-Real Madrid, a voi. Nella Liga scocca l'ora della big match tra i Colchoneros di Simeone e i Blancos di Mourinho, valida per la settima giornata della Liga. Sia l'Atletico Madrid sia il Real Madrid arrivano alla supersfida dopo due vittorie in campionato. L'Atletico è reduce dai successi in trasferta contro la Real Sociedad (3-0) e in casa contro l'Osasuna (4-0). Il Real ha battuto 4-1 al Bernabeu il Rayo Vallecano e si imposto fuori casa 3-2 contro l'Elche. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.