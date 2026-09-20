Liga
domenica 20 settembre 2026
Riyadh Air Metropolitano
16:15
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Riyadh Air Metropolitano
Arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias
Arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias
Atletico Madrid-Real Madrid diretta Liga: segui il derby tra Simeone e Mourinho, il risultato LIVE
Atletico Madrid-Real Madrid, a voi. Nella Liga scocca l'ora della big match tra i Colchoneros di Simeone e i Blancos di Mourinho, valida per la settima giornata della Liga. Sia l'Atletico Madrid sia il Real Madrid arrivano alla supersfida dopo due vittorie in campionato. L'Atletico è reduce dai successi in trasferta contro la Real Sociedad (3-0) e in casa contro l'Osasuna (4-0). Il Real ha battuto 4-1 al Bernabeu il Rayo Vallecano e si imposto fuori casa 3-2 contro l'Elche. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
15:26
Atletico Madrid-Real Madrid, le formazioni ufficiali
Ateltico Madrid-Real Madrid, le formazioni ufficiali.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Cardoso, Baena; Lee, David. Allenatore: Simeone.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Mourinho.
15:25
Atletico Madrid-Real Madrid, alle 16:15 il calcio d'inizio
Atletico Madrid-Real Madrid, supersfida valida per la settima giornata della Liga, prenderà il via a partire dalle 16:15.
Stadio Riyadh Air Metropolitano - Madrid
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