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Arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias

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Atletico Madrid-Real Madrid diretta Liga: segui il derby tra Simeone e Mourinho, il risultato LIVE

Allo Stadio Riyadh Air Metropolitano la supersfida valida per la settima giornata della Liga: aggiornamenti in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 20.09.2026, 15:25

Ligaatletico madridReal Madrid

Atletico Madrid-Real Madrid, a voi. Nella Liga scocca l'ora della big match tra i Colchoneros di Simeone e i Blancos di Mourinho, valida per la settima giornata della Liga. Sia l'Atletico Madrid sia il Real Madrid arrivano alla supersfida dopo due vittorie in campionato. L'Atletico è reduce dai successi in trasferta contro la Real Sociedad (3-0) e in casa contro l'Osasuna (4-0). Il Real ha battuto 4-1 al Bernabeu il Rayo Vallecano e si imposto fuori casa 3-2 contro l'Elche. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

15:26

Atletico Madrid-Real Madrid, le formazioni ufficiali

Ateltico Madrid-Real Madrid, le formazioni ufficiali.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Cardoso, Baena; Lee, David. Allenatore: Simeone.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Mourinho.

15:25

Atletico Madrid-Real Madrid, alle 16:15 il calcio d'inizio

Atletico Madrid-Real Madrid, supersfida valida per la settima giornata della Liga, prenderà il via a partire dalle 16:15.

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