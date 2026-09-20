Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in tv? Dazn o Mediaset, orario

La settima giornata della Liga mette in scena il derby di Madrid. Al Metropolitano, l'Atletico Madrid di Simeone vuole il terzo successo consecutivo, che gli permetterebbe di agguantare proprio il Real in classifica. La squadra di Mourinho , invece, è chiamato tenere la scia del Barcellona , che nella giornata di ieri ha vinto la settima gara di fila, battendo il Siviglia.

Atletico Madrid-Real Madrid, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 20 settembre, alle ore 16:15 allo stadio "Civitas Metropolitano" di Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv

Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, ma anche in chiaro sul canale 20 Mediaset. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento (per quanto riguarda DAZN). Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.