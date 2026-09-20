Liga, il Villarreal cala il tris. Betis beffato dal Deportivo in extremis   

Non solo il derby di Madrid . La domenica della Liga ha mandato in archivio altre quattro partite valide per la settima giornata di campionato e non sono mancati gol che hanno mosso ancora di più la classifica.

Liga, la classifica

Deportivo-Betis, solo un pari nella Liga

Il Betis ha accarezzato i tre punti, ma è stato ripreso all'ultimo respiro dal Deportivo La Coruna. L'undici di Siviglia, all'Estadio Municipal de Riazor, è stato fermato sull'1-1 un po' a sorpresa. Avanti gli ospiti al 43' grazie alla rete siglata dal colombiano Cucho Hernandez. Pareggio dei padroni di casa all'87' con il gol di Diego Villares. Betis, comunque, secondo in classifica con 16 punti insieme all'Atletico Madrid e dietro al Barcellona capolista, ma davanti al Real Madrid.

Deportivo-Betis 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Malaga e Villarreal in festa, incubo Velencia

Con un gol di Ivan Azon all'85', il Getafe batte 1-0 il Malaga nel match che ha aperto il programma domenicale della Liga. Un successo che permette ai padroni di casa di portarsi a qupta 8 punti, mentre resta ultimo con 3 il Malaga. Rispetta il fattore casa anche il Villarreal, che mette sotto il Levente con il punteggio di 3-1: nella ripresa fanno la differenza le reti di Moleiro e Mikautadze. In notturna continua il momento no del Valencia, penultimo con 4 punti: con la Real Sociedad esce fuori una sconfitta per 3-2 dove brillano la rete dell'ex Soler dal dischetto e quella definitiva di Barrenetxea al minuto 91.

Getafe-Malaga 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Villarreal-Levante 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Valencia-Real Sociedad 2-3: cronaca, tabellino e statistiche