"Che vergogna, che schifo", tensione alle stelle per Atletico-Real: l'arbitro Ortiz Arias nel mirino

Cresce il malcontento nel Real Madrid per la designazione di Ortiz Arias , scelto come arbitro del derby con l'Atletico Madrid . La tv ufficiale del club madrileno ha prima preso posizione contro il direttore di gara (reo di aver rivolto dei commenti amichevoli ai giocatori del Barcellona durante e dopo la sfida con l'Athletic Bilbao) e poi lo ha duramente criticato per alcune scelte durante la partita.

Il Real Madrid contro la scelta di Ortiz Arias

"Lo premiano con il derby dopo essersi ingraziato i giocatori del Barça. Se non l'avesse fatto, sarebbe stata la sua rovina politica. Per ottenere la promozione, sanno già chi devono favorire e chi devono penalizzare. Questo basterebbe a farti passare la voglia di scendere in campo oggi , ma sembra che a tutti gli altri non importi. Vengono penalizzati contro il Barça, ma sanno che si vendicheranno contro il Real Madrid. Se un arbitro commette un errore a favore del Real Madrid, lo licenziano. E se ti lamenti, ti danno del piagnucolone. Vedremo che tipo di arbitraggio ci aspetta oggi", la presa di posizioni di Real Madrid tv alla vigilia della sfida.

Le reazioni dopo il giallo a Romero

Nel corso della gara poi, alcune decisioni di Ortiz Arias hanno fatto imbestialire i commentatori del Real Madrid. Su tutte il cartellino giallo sventolato a Romero dopo un'entarta su Bellingham. "Il fallo è da cartellino rosso netto. È ovvio. È un cartellino rosso da manuale, chiarissimo. È un'espulsione ", è stato detto dopo aver rivisto l'azione. I commentatori hanno attaccato pesantemente l'arbitro: "Che vergogna, che vergogna, che vergogna... Che cartellino giallo per Romero? Ortiz Arias ha appena calpestato di nuovo qualcuno, che vergogna, che vergogna... La lega di Tebas e Negreira . Per far espellere un avversario del Real Madrid, devono tirare fuori una rivoltella e usarla".