"Che vergogna, che schifo", tensione alle stelle per Atletico-Real: l'arbitro Ortiz Arias nel mirino
Cresce il malcontento nel Real Madrid per la designazione di Ortiz Arias, scelto come arbitro del derby con l'Atletico Madrid. La tv ufficiale del club madrileno ha prima preso posizione contro il direttore di gara (reo di aver rivolto dei commenti amichevoli ai giocatori del Barcellona durante e dopo la sfida con l'Athletic Bilbao) e poi lo ha duramente criticato per alcune scelte durante la partita.
Il Real Madrid contro la scelta di Ortiz Arias
"Lo premiano con il derby dopo essersi ingraziato i giocatori del Barça. Se non l'avesse fatto, sarebbe stata la sua rovina politica. Per ottenere la promozione, sanno già chi devono favorire e chi devono penalizzare. Questo basterebbe a farti passare la voglia di scendere in campo oggi , ma sembra che a tutti gli altri non importi. Vengono penalizzati contro il Barça, ma sanno che si vendicheranno contro il Real Madrid. Se un arbitro commette un errore a favore del Real Madrid, lo licenziano. E se ti lamenti, ti danno del piagnucolone. Vedremo che tipo di arbitraggio ci aspetta oggi", la presa di posizioni di Real Madrid tv alla vigilia della sfida.
Le reazioni dopo il giallo a Romero
Nel corso della gara poi, alcune decisioni di Ortiz Arias hanno fatto imbestialire i commentatori del Real Madrid. Su tutte il cartellino giallo sventolato a Romero dopo un'entarta su Bellingham. "Il fallo è da cartellino rosso netto. È ovvio. È un cartellino rosso da manuale, chiarissimo. È un'espulsione ", è stato detto dopo aver rivisto l'azione. I commentatori hanno attaccato pesantemente l'arbitro: "Che vergogna, che vergogna, che vergogna... Che cartellino giallo per Romero? Ortiz Arias ha appena calpestato di nuovo qualcuno, che vergogna, che vergogna... La lega di Tebas e Negreira . Per far espellere un avversario del Real Madrid, devono tirare fuori una rivoltella e usarla".
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