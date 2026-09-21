"Basta molestare gli arbitri!", l'Atletico Madrid replica a Mourinho... con una stampante!

Non accennano a placarsi le polemiche dopo il derby di Madrid, che ha visto l'Atletico battere il Real nell'ultimo turno di Liga. Al termine della gara José Mourinho si è presentato in sala stampa mostrando delle foto stampate di due interventi commessi da giocatori della squadra di Simeone, non sanzionati con il cartellino rosso da lui voluto. "Questi sono due cartellini rossi chiarissimi. Sarebbe stato bello giocare cinquanta minuti undici contro nove" ha commentato lo Special One contro l'operato dell'arbitro Ortiz Arias . La risposta dell' Atletico Madrid non si è fatta attendere.

L'Atletico risponde a Mourinho: "Basta molestare gli arbitri"

Oltre a Mourinho, anche il Real Madrid, sul proprio sito ufficiale, ha condannato la direzione di gara di Arias. Basta leggere il titolo: "Una pessima prestazione dell'arbitro decide il derby". In particolare, sono state contestate le mancate espulsioni di Romero, "dopo aver calpestato il ginocchio di Bellingham", e di Kang-In Lee "per aver calpestato la caviglia sinistra di Valverde". Lato Atletico, è intervenuto Simeone, che nel post-partita ha dichiarato: "Le parole di Mourinho contro l'arbitraggio? Non facciamo il loro gioco, abbiamo giocato meglio e abbiamo vinto".

Mourinho "stampato" dall'Atletico

All'indomani della gara, l'Atletico è tornare a parlare del caso. Lo ha fatto sui social, giocando sulla conferenza stampa - già iconica - di Mourinho con le foto degli interventi stampati. Come? Con un video che vede uscire dalla stampante più foto dell'allenatore del Real con le immagini in mano, e sotto la scritta: "Basta molestare gli arbitri!".