Gabi e Rudiger scintille e insulti irripetibili: il derby Atletico-Real fa ancora discutere

L'ex calciatore, oggi assistente di Simeone, protagonista di un acceso scambio con il difensore durante la partita del Metropolitano
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2 min

Pubblicato il 22.09.2026, 09:53 (Aggiornato il 22.09.2026, 10:00)

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Il derby di Madrid, che ha visto l'Atletico battere il Real al Metropolitano nell'ultima giornata di Liga, è stato ricco di scintille e tensione. Prima ancora della polemica di Mourinho, che ha criticato l'arbitraggio presentandosi in sala stampa con le fotografie di due interventi non puniti con il rosso, come avrebbe voluto, già nel corso della partita i nervi si erano fatti molto tesi, soprattutto tra Gabi e Rudiger.

Gabi contro Rudiger nel derby di Madrid: gesti osceni e frasi irripitebili

Atletico-Real è stato un derby ad altissima tensione, sfociata in polemiche e scintille già durante la gara. In particolar modo, le due panchine si sono rese protagoniste di un diverbio dai toni molto accesi. Al centro Rudiger (che nel secondo tempo è subentrato, trovando anche la rete), e l'ex capitano colchonero, oggi assistente di Simeone, Gabi. n particolar modo, i due si sono scontrati a distanza, con l'ex centrocampista che si è rivolto al difensore tedesco toccandosi i genitali e pronunciando frasi irripetibili. 

"Basta molestare gli arbitri!", l'Atletico Madrid replica a Mourinho... con una stampante!

Nervi tesi dopo la partita. L'Atletico a Mourinho: "Basta molestare gli arbitri"

La polemica tra le due panchine non si è limitata a Gabi contro Rudiger, estendosi a più persone e proseguendo fino ai tunnel degli spogliatoi, con le conseguenti espulsioni di Pablo Vercellone, preparatore dei portieri dell'Atletico Madrid, e di Pedro Machado, vice di Moruinho. Lo stesso Special One al termine della partita si è quindi preso i riflettori, criticando aspramente l'operato del direttore di gara: "Questi sono due cartellini rossi chiarissimi. Sarebbe stato bello giocare cinquanta minuti undici contro nove". Frasi che hanno trovato poi la risposta ironica dell'Atletico Madrid, che sui social ha stampato delle foto di Mourinho scrivendo: "Basta molestare gli arbitri!".

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