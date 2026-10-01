Caso Negreira, la Uefa assicura: "Esamineremo i documenti ricevuti dal Real Madrid"

Mentre il calcio inglese è sconvolto dalla condanna del Manchester City , accusato di numerose irregolarità finanziarie, in Spagna torna a tenere banco il 'caso Negreira' e torna a salire la tensione tra il Real Madrid e il Barcellona .

Il 'Caso Negreira' tiene bando in Spagna, la nota della Uefa

Nelle ore scorse infatti la Uefa ha confermato in una nota ufficiale di aver "ricevuto dal Real Madrid una consistente documentazione relativa all'indagine in corso sul Barcellona in merito alla vicenda che coinvolge José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri della Federcalcio Spagnola (il cosiddetto ''caso Negreira'). Anche gli Ispettori Etici e Disciplinari della Uefa hanno ricevuto tale documentazione, che valuteranno nell'ambito dell'esame del caso attualmente in corso".

Il comunicato del Real Madrid e l'indagine sul Barcellona

Questo invece il successivo comunicato ufficiale del Real Madrid, pubblicato sul proprio sito dal club 'blanco':

"Alla luce della comunicazione diffusa oggi dalla Uefa in merito al cosiddetto 'caso Negreira', il Real Madrid CF dichiara quanto segue:

La UEFA ha confermato di aver ricevuto la denuncia presentata dal Real Madrid CF e la prosecuzione dell'indagine relativa ai pagamenti effettuati negli ultimi due decenni dall'FC Barcelona all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri.

La denuncia presentata dal nostro club include un'ampia documentazione e prove riguardanti eventi di straordinaria gravità, che incidono direttamente sull'integrità della competizione e sulla fiducia nel sistema arbitrale.

Il Real Madrid CF ritiene essenziale che, ora che la Uefa è in possesso di questa documentazione, l'indagine proceda con la massima urgenza fino alla sua completa conclusione e che gli organi competenti adottino le decisioni appropriate in base alla gravità dei fatti accertati.

Il nostro club continuerà a collaborare attivamente con la Uefa e a intraprendere tutte le azioni in suo potere per chiarire gli eventi che ritiene incompatibili con i principi di integrità, trasparenza e fair play che dovrebbero governare il calcio europeo".