Zaragoza illude l'Espanyol: il Malaga trova il pareggio nel recupero

MALAGA (SPAGNA) - A Malaga è andato in scena l'anticipo della 8ª giornata della Liga , il cui calendario è così ripartito dopo la pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. I padroni di casa hanno raggiunto in pieno recupero un pareggio che sembrava insperato contro l'Espanyol.

Malaga-Espanyol 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Zaragoza illude l'Espanyol, Nino pareggia

Gli ospiti sbloccano il risultato dopo 14' grazie all'ex romanista Zaragoza, abile a sfruttare un assist di Javier Hernandez. I padroni di casa si gettano all'attacco e dopo aver sfiorato più volte il pareggio, trovano il gol del definitivo 1-1 al 93' grazie ad un guizzo di Nino, entrato in campo pochi minuti prima al posto di Rodriguez.

Liga: la classifica aggiornata

Il Malaga aggancia il Valencia

Con questo pareggio l'Espanyol si porta a 8 punti in classifica e raggiunge momentaneamente Villarreal, Atletico Bilbao, Getafe. Rayo Vallecano e Osasuna. Il Malaga invece si porta a quota 4, raggiungendo il Valencia (entrambi all'ultimo posto) e con una lunghezza da recuperare su Elche e Levante.

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