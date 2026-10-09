L'impressionante diluvio prima di Levante-Bilbao: il tunnel è un fiume in piena, i giocatori non ci credono

Zaragoza illude l'Espanyol: il Malaga trova il pareggio nel recupero

L'ex romanista in rete nell'anticipo dell' 8ª giornata di Liga. Il Malaga sigla l'1-1 con Nino al 92'
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 09.10.2026, 23:02

LigaSpagnaMalagaEspanyol

MALAGA (SPAGNA) - A Malaga è andato in scena l'anticipo della 8ª giornata della Liga, il cui calendario è così ripartito dopo la pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. I padroni di casa hanno raggiunto in pieno recupero un pareggio che sembrava insperato contro l'Espanyol. 

Malaga-Espanyol 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

 

Morata piange durante la presentazione al Leganes: la reazione di Alice Campello strega tutti
Guarda la gallery

Zaragoza illude l'Espanyol, Nino pareggia

Gli ospiti sbloccano il risultato dopo 14' grazie all'ex romanista Zaragoza, abile a sfruttare un assist di Javier Hernandez. I padroni di casa si gettano all'attacco e dopo aver sfiorato più volte il pareggio, trovano il gol del definitivo 1-1 al 93' grazie ad un guizzo di Nino, entrato in campo pochi minuti prima al posto di Rodriguez.

Liga: la classifica aggiornata

Il Malaga aggancia il Valencia

Con questo pareggio l'Espanyol si porta a 8 punti in classifica e raggiunge momentaneamente Villarreal, Atletico Bilbao, Getafe. Rayo Vallecano e Osasuna. Il Malaga invece si porta a quota 4, raggiungendo il Valencia (entrambi all'ultimo posto) e con una lunghezza da recuperare su Elche e Levante.

Liga: risultati, tabellini e calendario

Tutte le news
Liga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS