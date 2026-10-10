L’Atletico Madrid attacca il Real Madrid per il caso Valverde: "Complimenti"

Gli strascichi di un derby possono durare giorni, settimane anche. È il caso di Atletico Madrid-Real Madrid, stracittadina giocata lo scorso 20 settembre che ancora si porta dietro veleni e polemiche. L'ultima riguarda un nuovo ed ironico attacco social dei colchoneros ai rivali blancos , che per la partita di Liga contro il Villarreal, in programma oggi (sabato 10 ottobre), hanno comunicato di aver recuperato Valverde , finito ko proprio durante il derby con l'Atletico.

Il post al veleno dell'Atletico contro il Real Madrid

"Vogliamo congratularci con il Real per continuare a fare la storia, dimostrando che il 100% della comunità medica mondiale aveva torto", questo il post carico di veleno pubblicato dall'Atletico Madrid per lanciare una frecciata al Real di Mourinho, che nella conferenza stampa post derby, vinto 2-1 dalla squadra di Simeone, si era presentato con le foto del fallo commesso da Lee ai danni di Valverde per puntare il dito contro la direzione di gara.

Come è nato l'attacco dell'Atletico

Dopo lo sfogo dello Special One, il Real comunicò ufficialmente l'infortunio di Valverde, facendo pensare ad uno stop molto lungo. Ma, quasi sorprendetemente, il centrocampista uruguaiano ha bruciato le tappe ed è tornato disponibile per la partita contro il Villarreal, scatenando la reazione dell'Atletico, scettico sui tempi di recupero inizialmente previsti e spietato sui social.