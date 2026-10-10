L'Atletico Madrid passa in casa dell'Alaves e resta secondo in classifica

Alaves-Atletico 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Atletico Madrid corsaro al Mendizorrotza

Allo stadio Mendizorrotza i 'Colchoneros' di Simeone, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, calano il poker, passando per 2-1 in casa dell'Alaves e conservando il secondo posto alle spalle del Barcellona capolista, a prescindere dal risultato del Betis, domani atteso dall'appuntamento casalingo contro l'Osasuna.

Dopo un avvio di gara equilibrato, al 34' è l'ex-juventino David a dare il là alla rete del vantaggio ospite con un colpo di tacco che smarca splendidamente Grimaldo, chirugico poi nella conclusione che batte Sivera. La reazione dell'Alaves sembra flebile, ma allo scadere del sesto minuto di recupero del primo tempo arriva l'intervento di Le Normand su Otto e Boye dal dischetto trasforma per un pari insperato.

Nella ripresa l'avvio è tattico come quello del primo tempo, ma poco dopo lo scoccare dell'ora di gioco l'Alaves resta in dieci per l'espulsione di Angel Perez, che si merita un rosso diretto per lo sconsiderato intervento ai danni di Julian Alvarez. I padroni di casa sembrano anche avere la forza di andare oltre l'inferiorità numerica e a meno di cinque minuti dalla fine avrebbero anche l'occasione di portarla a casa con il dominicano Mariano Diaz, che a tu per tu con Oblak spreca, calciando malamente sopra la traversa. Neanche un giro di lancette che la 'legge del gol sbagliato, gol subito' si materializza sul cross di Baena, incornato in rete da Romero per il 2-1 finale.

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