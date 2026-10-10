L'Atletico Madrid passa in casa dell'Alaves e resta secondo in classifica
Dopo il pareggio tra Malaga ed Espanyol nell'anticipo di ieri, condito dalle polemiche per la sfrenata esultanza dell'ex romanista Zaragoza, il programma della 8ª giornata di Liga è proseguito oggi (sabato 10 ottobre). Dopo la sospensione della gara tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao allo stadio Vallecas (per la contestazione dei tifosi di casa nei confronti del presidente Presa) e in attesa di vedere all'opera il Barcellona capolista (in casa contro il Getafe) e il Real Madrid di José Mourinho (al Bernabeu contro il Villarreal in attesa di far visita alla Roma in Champion League), in campo è sceso intanto l'Atletico Madrid in casa del Leganes.
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Atletico Madrid corsaro al Mendizorrotza
Allo stadio Mendizorrotza i 'Colchoneros' di Simeone, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, calano il poker, passando per 2-1 in casa dell'Alaves e conservando il secondo posto alle spalle del Barcellona capolista, a prescindere dal risultato del Betis, domani atteso dall'appuntamento casalingo contro l'Osasuna.
Dopo un avvio di gara equilibrato, al 34' è l'ex-juventino David a dare il là alla rete del vantaggio ospite con un colpo di tacco che smarca splendidamente Grimaldo, chirugico poi nella conclusione che batte Sivera. La reazione dell'Alaves sembra flebile, ma allo scadere del sesto minuto di recupero del primo tempo arriva l'intervento di Le Normand su Otto e Boye dal dischetto trasforma per un pari insperato.
Nella ripresa l'avvio è tattico come quello del primo tempo, ma poco dopo lo scoccare dell'ora di gioco l'Alaves resta in dieci per l'espulsione di Angel Perez, che si merita un rosso diretto per lo sconsiderato intervento ai danni di Julian Alvarez. I padroni di casa sembrano anche avere la forza di andare oltre l'inferiorità numerica e a meno di cinque minuti dalla fine avrebbero anche l'occasione di portarla a casa con il dominicano Mariano Diaz, che a tu per tu con Oblak spreca, calciando malamente sopra la traversa. Neanche un giro di lancette che la 'legge del gol sbagliato, gol subito' si materializza sul cross di Baena, incornato in rete da Romero per il 2-1 finale.
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