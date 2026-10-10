Lancio di aeroplanini di carta e palline, poi in campo vola di tutto: sospesa Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
MADRID (SPAGNA) - Epilogo amaro e inaspettato per la prima delle partite della 8ª giornata di Liga in programma oggi (sabato 10 ottobre), che vedeva il Rayo Vallecano ospitare l'Athletic Bilbao all'Estadio de Vallecas. La partita è stata infatti sospesa a causa della forte contestazione del pubblico di casa nei confronti del presidente Martin Presa.
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Caos a Vallecas: sospesa Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
L'arbitro Sanchez Martinez, dopo diversi tentativi di far riprendere il gioco in seguito alle prime proteste iniziate al 13' con il lancio di oggetti sul terreno di gioco, non ha avuto alternative. La protesta dei tifosi è iniziata con il lancio di aeroplanini di carta e palline di gomma di diversi colori, oltre ad altri oggetti, che hanno reso impossibile giocare. Il direttore di gara ha così mandato le squadre negli spogliatoi, poi il gioco è ripreso ma per poco, visto che dagli spalti è stato lanciato un seggiolino. Da qui la seconda sospensione.
La contestazione dei tifosi del Rayo contro il presidente Presa
Già prima della partita, in città e nello stadio erano stati esposti striscioni e intonati cori all'indirizzo di Presa, presente in tribuna. La contestazione nei confronti del 49enne imprenditore madrileno parte da lontano e riguarda la scarsa cura dello stadio, il timore che la squadra venga portata via da Vallecas e la gestione del club, fra prezzi degli abbonamenti in aumento a fronte degli scarsi investimenti nel vivaio e nel settore femminile.
(articolo in aggiornamento)
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