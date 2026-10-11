Il Betis travolge l'Osasuna e vola al secondo posto in Liga. Pari per il Celta Vigo, vince la Real Sociedad
Il Betis Siviglia è la grande protagonista della domenica di Liga, valida per l'ottava giornata di campionato. Gli andalusi travolgono 5-2 l'Osasuna e conquistano la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, salendo al secondo posto insieme all'Atletico Madrid, a cinque lunghezze dalla capolista Barcellona. A trascinare il Betis è un Isco in grande spolvero, autore di una doppietta. A completare il successo arrivano le reti di Ezzalzouli e Morante, oltre all'autogol di Budimir, che trova poi il modo di riscattarsi andando a segno per l'Osasuna.
Celta Vigo, solo un pareggio prima della Juve
Non va oltre lo 0-0 il Celta Vigo sul campo dell'Elche. La squadra allenata da Giraldez allunga a cinque partite la propria serie positiva, ma il bilancio di sette punti sui quindici disponibili non può soddisfare pienamente. Un risultato che arriva a pochi giorni dall'impegno europeo contro la Juve, attesa giovedì al Balaidos per la seconda giornata di Europa League.
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