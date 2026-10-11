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Il Betis travolge l'Osasuna e vola al secondo posto in Liga. Pari per il Celta Vigo, vince la Real Sociedad

Gli andalusi si impongono 5-2 grazie anche alla doppietta di Isco e agganciano l'Atletico Madrid alle spalle del Barcellona
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Pubblicato il 11.10.2026, 23:23

Liga

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Il Betis Siviglia è la grande protagonista della domenica di Liga, valida per l'ottava giornata di campionato. Gli andalusi travolgono 5-2 l'Osasuna e conquistano la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, salendo al secondo posto insieme all'Atletico Madrid, a cinque lunghezze dalla capolista Barcellona. A trascinare il Betis è un Isco in grande spolvero, autore di una doppietta. A completare il successo arrivano le reti di Ezzalzouli e Morante, oltre all'autogol di Budimir, che trova poi il modo di riscattarsi andando a segno per l'Osasuna.

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