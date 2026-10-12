Liga, pareggio batticuore tra Levante e Siviglia

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Altalena di emozioni tra Levante e Siviglia

È stata una partita che ha riservato emozioni a non finire e che però sembrava già chiusa dopo neanche dieci minuti della ripresa, con il Siviglia avanti 2-0 grazie alle reti di Ure, al 13' del primo tempo, e di Correia al 54'. La rete al 57' di Ivan Romero riaccende però le speranze del Levante, che al 92' trova il 2-2 grazie a Dela. Sembra finita così, ma al 95' è Isaac Romero a riportare avanti gli andalusi, raggiunti nuovamente al 100' da Ndukwe, che firma il 3-3 finale.

Levante-Siviglia 3-3: cronaca, tabellino e statistiche