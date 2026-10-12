Liga, pareggio batticuore tra Levante e Siviglia
Emozioni senza fine al Ciutat de Valencia nel posticipo dell'ottava giornata di Liga tra Levante e Siviglia. Finisce con un 3-3 clamoroso, con tre capovolgimenti di fronte nei minuti di recupero. Occasione persa per gli andalusi, che restano comunque quinti in classifica, di accorciare le distanze sul Real Madrid, punto prezioso in chiave salvezza per i levantini.
Altalena di emozioni tra Levante e Siviglia
È stata una partita che ha riservato emozioni a non finire e che però sembrava già chiusa dopo neanche dieci minuti della ripresa, con il Siviglia avanti 2-0 grazie alle reti di Ure, al 13' del primo tempo, e di Correia al 54'. La rete al 57' di Ivan Romero riaccende però le speranze del Levante, che al 92' trova il 2-2 grazie a Dela. Sembra finita così, ma al 95' è Isaac Romero a riportare avanti gli andalusi, raggiunti nuovamente al 100' da Ndukwe, che firma il 3-3 finale.
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