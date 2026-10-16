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L'ex Lazio Ratkov decisivo nel pari del Levante: è 1-1 contro il Deportivo La Coruna

Nell'anticipo della 9ª giornata di Liga i padroni di casa vengono ripresi sul pari dopo la giocata dell'ex biancoceleste
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1 min

Pubblicato il 16.10.2026, 23:33

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LA CORUNA (SPAGNA) - Nell'anticipo della 9ª giornata di Liga, andato in scena allo stadio Riazor, finisce 1-1 tra Deportivo La Coruna e Levante. Al vantaggio di Nsongo al 64' ha risposto Requena all'82' su assist dell'ex Lazio Ratkov, decisivo con il suo ingresso in campo nella ripresa. Il Depor così sale a 11 punti, mentre il Levante a 7.

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