Atletico Madrid, vittoria al fotofinish contro l'Espanyol: decisivo Baena all'89'
BARCELLONA (SPAGNA) - L'Atletico Madrid non molla mai. La nona giornata della Liga spagnola si apre con la vittoria al fotofinish dei Colchoneros, marchio di fabbrica del Cholo Simeone, sul campo dell'Espanyol. All'RCDE Stadium, teatro di un match dominato per lunghi tratti dall'equilibrio, gli ospiti passano all'89' con il guizzo dell'ex Villarreal Alex Baena, su assist di un ispirato Julian Alvarez. Tre punti d'oro per i madrileni che salgono al secondo posto solitario a quota 22 punti, a -2 al Barcellona capolista, impegnato oggi (sabato 17 ottobre) alle 18:30 all'Estadio de la Cartuja di Siviglia contro il sorprendente Betis di Pellegrini.
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