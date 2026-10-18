Dove vedere Real Madrid-Siviglia in tv? Sky o Dazn, orario

Prosegue la nona giornata della Liga. Il Real Madrid di Mourinho , davanti ai propri tifosi, vuole dare continuità al successo europeo: i Blancos, quarti con 18 punti dopo 8 gare, arrivano dal 3-4 alla Roma clamoroso in Champions, ma dovranno fare a meno di Vinicius , che sconta una squalifica di quattro giornate dopo il rosso rimediato contro il Villarreal. Al Bernabenu arriva il Siviglia . Gli uomini di Luis Garcia stanno firmando uno dei migliori avvii degli ultimi cinque anni, con quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Real Madrid-Siviglia, l’orario

Fischio d’inizio previsto per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Siviglia in diretta tv

Real Madrid-Siviglia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-Siviglia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L’omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.