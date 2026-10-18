Dove vedere Real Madrid-Siviglia in tv? Sky o Dazn, orario
Prosegue la nona giornata della Liga. Il Real Madrid di Mourinho, davanti ai propri tifosi, vuole dare continuità al successo europeo: i Blancos, quarti con 18 punti dopo 8 gare, arrivano dal 3-4 alla Roma clamoroso in Champions, ma dovranno fare a meno di Vinicius, che sconta una squalifica di quattro giornate dopo il rosso rimediato contro il Villarreal. Al Bernabenu arriva il Siviglia. Gli uomini di Luis Garcia stanno firmando uno dei migliori avvii degli ultimi cinque anni, con quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte.
Real Madrid-Siviglia, l’orario
Fischio d’inizio previsto per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Siviglia in diretta tv
Real Madrid-Siviglia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Real Madrid-Siviglia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L’omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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