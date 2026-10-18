Oyarzabal trascina la Real Sociedad: manita al Malaga. Vincono Osasuna e Celta Vigo

Nella nona giornata di Liga esulta l'Osasuna che vince nettamente per 2-0 in casa contro il Racing Santander. A decidere il la sfida sono le reti dell'ex Serie A Budimir (su rigore) e di Osambela. Con questo successo i padroni di casa si portano a 11 punti in classifica, mentre il Racing resta fermo a quota 8. Vittoria anche per il Celta Vigo che, davanti al proprio pubblico, va sul doppio vantaggio contro l'Alaves grazie alle reti di Jutgla e Rodriguez e poi gestisce il ritorno degli ospiti, capaci soltanto di accorciare sul 2-1 con Novoa Ramos. Così, il Celta si porta a 11 punti in classifica, raggiungendo proprio l'Alaves.