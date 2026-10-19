Impresa del Getafe: in dieci per oltre un'ora, pareggia il derby con il Rayo Vallecano

La 9ª giornata di Liga si è chiusa con pareggio per 1-1 nel derby madrileno tra il Getafe e il Rayo Vallecano nel posticipo del lunedì : una piccola impresa per i padroni di casa che, rimasti in dieci per oltre un'ora a causa dell'espulsione di Djele, sono stati capaci di rimontare il gol ospite di Alvaro Garcia grazie a un guizzo di Satriano che ha infiammato lo stadio Coliseum.

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Garcia gol, Djele espulso

Nel primo tempo sembra andare tutto per il meglio per il Rayo Vallecano, che trova il gol all'11' in contropiede, approfittando di una palla rubata nella propria metà campo: la formazione del tecnico San José arriva in porta con tre passaggi e Alvaro Garcia batte Soria in corsa su passaggio al centro di De Frutos. Al 24' il Rayo sfiora il raddoppio con una botta di Camello su cui Soria è prodigioso. Poi, al 28', il Getafe resta in dieci per la seconda ammonizione in 12 minuti a Djene, che sgambetta Alvaro Garcia lanciato a rete. Sotto di un gol e di un uomo, i padroni di casa, allenati da Bordalas, si svegliano: al 35' Valou manca il bersaglio di testa di pochissimo e al 40' ci pensa l'ex "italiano" Audero a salvare il Rayo deviando sul palo un'altra incornata, stavolta di Ünal.

Il pareggio di Satriano

Nella ripresa il match continua sul filo dell'equilibrio nonostante la disparità degli uomini in campo: così al 57' il Getafe trova il pareggio con Satriano, bravo a battere Audero con un'acrobazia da arti marziali su cross di Serrano. Il Rayo ha la migliore occasione al 65', quando Alvaro Garcia si presenta tutto solo davanti a Soria, ma calcia incredibilmente a lato, mancando la doppietta e il gol vittoria. L'ultima chance è per il Getafe con Satriano, che impegna Audero dai 25 metri al 77'. Il derby madrileno si chiude 1-1: le due squadre restano attardate, insieme, a quota 9 punti in classifica, ma il Rayo Vallecano deve recuperare una partita.

Getafe-Rayo Vallecano 1-1: cronaca, tabellino e statistiche