Barcellona-Real Madrid gratis in tv e live streaming: dove vederla

Barcellona-Real Madrid, in programma domenica 25 ottobre, con calcio d'inizio alle 21, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in live streaming su sportmediaset.it. Prosegue la partnership tra Mediaset e Dazn, che rafforzano la loro collaborazione con un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei tra i match più prestigiosi della Liga, giunta alla sua decima giornata. Il prepartita del Clasico prenderà il via alle 20:45 con il collegamento dal Camp Nou. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani. Commento tecnico di Borja Valero.