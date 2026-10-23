Barcellona-Real Madrid gratis in tv e live streaming: dove vederla
Barcellona-Real Madrid, in programma domenica 25 ottobre, con calcio d'inizio alle 21, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in live streaming su sportmediaset.it. Prosegue la partnership tra Mediaset e Dazn, che rafforzano la loro collaborazione con un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei tra i match più prestigiosi della Liga, giunta alla sua decima giornata. Il prepartita del Clasico prenderà il via alle 20:45 con il collegamento dal Camp Nou. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani. Commento tecnico di Borja Valero.
Scatta il conto alla rovescia per il Clasico. Appuntamento con i campioni di Barcellona e Real Madrid
Scatta il conto alla rovescia per la supersfida tra Yamal, Mbappè, Vinicius, Raphinha, Gordon, Bellingham e molti altri. Il Barcellona di Flick sta dominando il campionato, è a punteggio pieno con nove vittorie in altrettante partite e comanda la classifica con 27 punti, 6 in più dei Blancos di Mourinho. Che proveranno ad accorciare le distanze imponendo il primo stop ai blaugrana.
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