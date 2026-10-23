L'Alaves si salva in extremis: sfuma la prima vittoria del Malaga
La decima giornata della Liga ha preso il via con l'anticipo tra Alaves e Malaga. Una sfida che si è chiusa con il risultato di 1-1, con i padroni di casa costretti a rimontare in extremis il vantaggio degli ospiti, che fino all'ultimo avevano sperato di trovare la prima vittoria in campionato e che invece restano in fondo alla classifica.
Alaves-Malaga 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Aitor Manas risponde a Nino
Match emozionante al Mendizorroza, con l'Alaves che sembra partire sparato, mettendo subito il Malaga all'angolo. Il gol del vantaggio però non arriva e, allo scadere del primo tempo e con l'intervento del Var, gli ospiti si ritrovano avanti grazie alla rete di Adrian Nino. In apertura di ripresa la possibile svolta, ma Sivera salva tutto su Salinas e la squadra di Funes perde il treno. Allo scadere arriva infatti il gol firmato da Aitor Manas, che regala il pari alla squadra di Quique Sanchez Flores.
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