L'Alaves si salva in extremis: sfuma la prima vittoria del Malaga

La decima giornata della Liga ha preso il via con l'anticipo tra Alaves e Malaga. Una sfida che si è chiusa con il risultato di 1-1, con i padroni di casa costretti a rimontare in extremis il vantaggio degli ospiti, che fino all'ultimo avevano sperato di trovare la prima vittoria in campionato e che invece restano in fondo alla classifica.