Mourinho ritrova il clasìco: "Il nome dell'arbitro non mi preoccupa, con me il Rel vince i titoli"

"All'arbitro auguro buona fortuna"

Dopo il prequel concesso da Mou, che aveva replicato al catalano Fermin Lopez, che si era detto stanco delle insinuazioni sui favori al Barça, graffiando "anche noi siamo stanchi di certe situazioni, che continuano ad accadere". In sala stampa la tattica diventa conservativa, con un attacco 'indiretto': "L'arbitro? Non mi preoccupa, parto sempre dal presupposto che sia bravo. Nessuno mi ha chiamato per dirmi chi avrebbe diretto la gara. Che vengano infrante le regole, questo mi preoccupa, ma stando a fonti interne questo non è accaduto. All'arbitro di domani auguro solo buona fortuna".