L'Atletico Madrid piega il Deportivo La Coruna e si avvicina al Barcellona, il Villarreal passa nel finale a Valencia

MADRID (SPAGNA) - Dieci gol e tante emozioni nei quattro match della 10ª giornata della Liga andati in scana oggi (sabato 24 ottobre), con i fari che erano puntati soprattutto sull' Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone .

Liga: la classifica aggiornata

L'Atletico piega il Deportivo e si avvicina al Barcellona

I 'Colchoneros' hanno centrato il loro obiettivo, superando di misura in casa (1-0) il Deportivo La Coruna (titolari gli italiani Quagliata e Amatucci) e conquistando così la sesta vittoria consecutiva in campionato. A piegare i galiziani (senza vittoria nelle ultime 6 gare in cui hanno raccolto solo 3 punti) la rete segnata a inizio ripresa dall'argentino Julian Alvarez (48'), che consente all'Atletico Madrid di portarsi momentaneamente a -2 dal Barcellona capolista (atteso domani dal 'Clasico' contro il Real Madrid tra le mura amiche del 'Camp Nou').

Atletico Madrid-Deportivo La Coruna 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il Villarreal la spunta nel recupero a Valencia

Il Villarreal torna a vincere dopo due turni di astinenza in campionato e lo fa al Mestalla, dove piega in rimonta il Valencia (2 soli punti nelle ultime 4 partite), che resta penultimo a quota 6 e perde anche Otorbi (fuori al 14' per infortunio). Al gol firmato da Pepelu su rigore per i padroni di casa (38') risponde Freeman (69'), gli ospiti restano in dieci per il rosso a Gueye e lo stesso accade al Valencia all'89', quando Elliot si prende due gialli tutti insieme e spiana la strada al Villarreal, che fa festa al 90+6' con Mikautadze.

Valencia-Villarreal 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Liga: risultati, tabellini e calendario

Colpo Elce in casa del Rayo, risorge il Racing Santander

Colpo esterno dell'Elche (titolare l'ex romanista Villar) nello scontro salvezza sul campo del Rayo Vallecano (solo panchina per l'altro ex romanista Kumbulla, ai box l'ex laziale Luiz Felipe): gli ospiti vincono 3-0 con i rigori trasformati nel primo tempo da Redondo Solari (23') e Nino (36') e la rete segnata nella ripresa da Valera (68'). Quarto risultato utile consecutivo per l'Elche che si porta a +1 sullo stesso Rayo (quarto match di fila senza successo). Torna invece a gioire dopo quattro turno di astinenza (con un solo punto raccolto) il Racing Santander, che tra le mura amiche dello stadio 'El Sardinero', batte 2-1 in rimonta l'Espanyol (quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, in cui ha raccolto solo un pareggio). avanti i catalani con Exposito (62'), poi la rete del pari di Belocian (69') e quella del sorpasso firmata da Zabiri (84') che spingono i cantabrici a +3 sugli avversari. Nel Racing titolare e rimasto in campo per 67' l'italiano Matteo Prati (in prestito dal Cagliari), nell'Espanyol sostituito al 76' l'ex romanista Zaragoza.

Rayo Vallecano-Elche 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

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