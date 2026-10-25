Poker da applausi dell'Athletic Bilbao e dedica a Guruzeta: Betis fermato dal Celta Vigo
MADRID (SPAGNA) - Nella decima giornata della Liga spicca il rotondo successo dell'Athletic Bilbao, capace di piegare il Getafe con il punteggio di 4-0: nei festeggiamenti spunta anche la maglietta e la dedica per Guruzeta, che si è rotto di nuovo il crociato (stavolta l'altro ginocchio) chiudendo in largo anticipo la sua stagione. Due gol per tempo e nessuna chance di rientrare in partita per gli ospiti: Berenguer apre le marcature, seguito da Williams, poi nella ripresa segnano anche Paredes e Berchiche. L'Athletic Bilbao sale in classifica a quota 12 punti, mentre il Getafe resta fermo con 8 lunghezze.
Athletic Bilbao-Getafe 4-0: cronaca, tabellino e statistiche
Real Sociedad, niente sconti al Levante. Betis in zona Champions
Niente gol tra Celta Vigo e Betis Siviglia: nell'almanacco entra uno 0-0. Betis, comunque, quarto in classifica con 20 punti, in zona Champions League. In serata vince la Real Sociedad, che mette sotto per 2-1 il Levante: decisivi i gol di Oskarsson e Turrientes.
Celta Vigo-Betis Siviglia 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
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