Poker da applausi dell'Athletic Bilbao e dedica a Guruzeta: Betis fermato dal Celta Vigo 

MADRID (SPAGNA) - Nella decima giornata della Liga spicca il rotondo successo dell'Athletic Bilbao, capace di piegare il Getafe con il punteggio di 4-0: nei festeggiamenti spunta anche la maglietta e la dedica per Guruzeta, che si è rotto di nuovo il crociato (stavolta l'altro ginocchio) chiudendo in largo anticipo la sua stagione. Due gol per tempo e nessuna chance di rientrare in partita per gli ospiti: Berenguer apre le marcature, seguito da Williams, poi nella ripresa segnano anche Paredes e Berchiche. L'Athletic Bilbao sale in classifica a quota 12 punti, mentre il Getafe resta fermo con 8 lunghezze.