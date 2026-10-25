Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv? Dazn o Mediaset, orario
In Spagna è il giorno del Clasico. Il Barcellona di Hansi Flick ospita il Real Madrid di José Mourinho in occasione della decima giornata della Liga, alla vigilia dell'assegnazione del Pallone d'Oro 2026. Sfida nella sfida per Lamine Yamal e Kylian Mbappé, i protagonisti più attesi allo "Spotify Camp Nou". Blancos attualmente a -6 dai blaugrana, che continuano a guidare la classifica davanti all'Atletico di Simeone.
Barcellona-Real Madrid, l'orario del Clasico
Il big match del decimo turno della Liga andrà in scena oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21 allo "Spotify Camp Nou" di Barcellona. Il Clasico sarà diretto dall'arbitro Juan Martínez Munuera.
Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv
Il Clasico sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno e su DAZN, in virtù dell'accordo di sublicenza tra i broadcaster per la trasmissione in co-esclusiva di sei tra i match più prestigiosi della Liga. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su mediasetinfinity.mediaset.it e DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS