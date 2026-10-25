Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv? Dazn o Mediaset, orario

In Spagna è il giorno del Clasico. Il Barcellona di Hansi Flick ospita il Real Madrid di José Mourinho in occasione della decima giornata della Liga , alla vigilia dell'assegnazione del Pallone d'Oro 2026. Sfida nella sfida per Lamine Yamal e Kylian Mbappé , i protagonisti più attesi allo "Spotify Camp Nou". Blancos attualmente a -6 dai blaugrana, che continuano a guidare la classifica davanti all'Atletico di Simeone.

Barcellona-Real Madrid, l'orario del Clasico

Il big match del decimo turno della Liga andrà in scena oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21 allo "Spotify Camp Nou" di Barcellona. Il Clasico sarà diretto dall'arbitro Juan Martínez Munuera.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

Il Clasico sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia Uno e su DAZN, in virtù dell'accordo di sublicenza tra i broadcaster per la trasmissione in co-esclusiva di sei tra i match più prestigiosi della Liga. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su mediasetinfinity.mediaset.it e DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.