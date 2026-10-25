Barcellona-Real Madrid diretta Liga: segui il Clasico tra Flick e Mourinho LIVE

20:31

Barcellona, una maglia speciale per il Clasico

I blaugrana scenderanno in campo con la tradizionale divisa rossoblù, ma con una novità sul petto: la scritta GOLF. Il logo fa riferimento a GOLF WANG, il marchio di abbigliamento fondato dal rapper, produttore e stilista statunitense Tyler, The Creator.

20:18

Barcellona e Real Madrid al top nel finale

Barcellona e Real Madrid, attenzione ai minuti finali: le statistiche evidenziano come entrambe le squadre siano particolarmente pericolose nell'ultimo quarto d'ora. I blaugrana hanno realizzato ben nove reti tra il 76' e il 90', mentre i Blancos ne hanno segnate sette. Il Real, però, ha mostrato qualche fragilità difensiva, incassando tre gol nel finale e altrettanti nei primi minuti della ripresa.

19:57

Le scelte di Flick

Gordon vince il ballottaggio con Adeyemi: nonostante entrambi stiano attraversando un buon momento di forma, con gol segnati anche a fronte di un minutaggio ridotto, sarà l'inglese a partire dal primo minuto sulla fascia sinistra. Conferma in attacco anche per Raphinha, che ritrova una maglia da titolare dopo l'infortunio, come già accaduto nella sfida contro il Psg.

19:52

Barcellona, la formazione ufficiale

Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon, Raphinha. All. Flick.