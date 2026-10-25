Liga
domenica 25 ottobre 2026
Spotify Camp Nou
21:00
Liga
domenica 25 ottobre 2026
Spotify Camp Nou
Arbitro Juan Martínez Munuera
Arbitro Juan Martínez Munuera
Barcellona-Real Madrid diretta Liga: segui il Clasico tra Flick e Mourinho LIVE
Tutto pronto in Spagna per il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La formazione di Hansi Flick riceve allo Spotify Camp Nou i Blancos allenati da José Mourinho, nel big match della decima giornata della Liga, in programma alla vigilia della cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2026. Riflettori puntati soprattutto sul duello tra Lamine Yamal e Kylian Mbappé, i due grandi protagonisti annunciati della sfida. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
20:31
Barcellona, una maglia speciale per il Clasico
I blaugrana scenderanno in campo con la tradizionale divisa rossoblù, ma con una novità sul petto: la scritta GOLF. Il logo fa riferimento a GOLF WANG, il marchio di abbigliamento fondato dal rapper, produttore e stilista statunitense Tyler, The Creator.
20:18
Barcellona e Real Madrid al top nel finale
Barcellona e Real Madrid, attenzione ai minuti finali: le statistiche evidenziano come entrambe le squadre siano particolarmente pericolose nell'ultimo quarto d'ora. I blaugrana hanno realizzato ben nove reti tra il 76' e il 90', mentre i Blancos ne hanno segnate sette. Il Real, però, ha mostrato qualche fragilità difensiva, incassando tre gol nel finale e altrettanti nei primi minuti della ripresa.
19:57
Le scelte di Flick
Gordon vince il ballottaggio con Adeyemi: nonostante entrambi stiano attraversando un buon momento di forma, con gol segnati anche a fronte di un minutaggio ridotto, sarà l'inglese a partire dal primo minuto sulla fascia sinistra. Conferma in attacco anche per Raphinha, che ritrova una maglia da titolare dopo l'infortunio, come già accaduto nella sfida contro il Psg.
19:52
Barcellona, la formazione ufficiale
Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon, Raphinha. All. Flick.
19:52
Mourinho lancia Lunin in porta
Lunin titolare a sorpresa nel Clasico: sarà il portiere ucraino a difendere la porta del Real Madrid al Camp Nou, complice l'assenza di Courtois per influenza. Per l'ucraino si tratta dell'esordio stagionale, dopo essere rimasto sempre in panchina. La sua ultima presenza nella Liga risale a maggio contro l'Espanyol, mentre in Champions League non gioca dalla sconfitta per 4-3 sul campo del Bayern Monaco dello scorso aprile.
19:47
Real Madrid, la formazione ufficiale
Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé. All. Mourinho.
19:45
La sera del Clasico: tutti in campo alle 21
Manca pochissimo al Clasico della Liga tra Barcellona e Real Madrid. Sfida importantissima che mette in palio punti pesanti per la classifica. Si parte alle ore 21.
Spotify Camp Nou - Barcellona
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS