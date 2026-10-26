La linguaccia di Mourinho, lo sguardo fisso sulla panchina del Barça e la stampa impazzita: la Spagna ai piedi di José

"Mourinho e Mbappé si divorano il Barça", "Il Real Madrid c'è", "Mourinho e il Real lanciano un messaggio forte a tutti". La stampa spagnola è in estasi per il capolavoro merengue andato in scena ieri nel primo Clasico stagionale. La scivolata di Mourinho dopo il 2-1 di Mbappé, la linguaccia a tutti, il video (virale) di José che negli ultimi minuti di partita fissa la panchina del Barça a suon di sfida, hanno esaltato letteralmente i tifosi del Real che vedono in José il loro condottiero. E dov'è la novità? Vi chiederete. La novità non c'è ma di sicuro quello che ha compiuto ieri sera lo Special One nella tana degli invincibili di Flick e Yamal è stato il suo capolavoro . Una partita delicatissima che poteva allontanare definitivamente il Real dalla corsa al titolo oppure (come è successo) riaprire tutti i discorsi. È andata così e il merito è di Mourinho che è riuscito a costruire una partita perfetta contro una squadra sulla cresta dell'onda, capace di segnare una media di più di tre gol a partita e ancora imbattuta in questo inizio di stagione. Andateci voi a giocare al Camp Nou tutto esaurito e indiavolato in queste condizioni.

La lezione di tattica del professor Josè a Flick

Ma José non è un allenatore come gli altri e alla fine ha dato a Flick una lezione di tattica senza precedenti a cominciare dalla prestazione incredibile di Cucurella che ha annullato Yamal, oltre a quella strepitosa di tutto il resto della squadra, con Bellingham tornato ad essere decisivo e Mbappé a segnare a raffica come ai bei tempi.

Mourinho e l'appunto sul Var in conferenza stampa

Il tecnico del Real si è soffermato tantissimo sull'aspetto psicologico che ieri ha fatto la differenza: "Il Barcellona ha reagito con forza nel secondo tempo, ma noi siamo rimasti molto calmi e organizzati: anche sull'1-1, non abbiamo mai perso la lucidità", ha detto Mourinho in sala stampa. L'unico accenno polemico è stato su un fallo di Cancelo su Diomande da espulsione: "Lo abbiamo visto tutti, il Var in quell'occasione ha dormito. Ma va bene così". Infine un appunto alla stampa presente: "Non mi avete fatto nemmeno una domanda su Lunin. Eppure ha sostituito il miglior portiere al mondo e nessuno se n'è accorto". Ed è stato proprio il portiere merengue il primo giocatore che Mourinho è andato a salutare al termine della vittoria trionfale di ieri. La Spagna è ai piedi di José. Un'altra volta.