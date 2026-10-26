Il Siviglia consolida il sesto posto nella Liga: Romero e Correia affondano l'Osasuna
Nel monday night della Liga fa festa il Siviglia di Garcia. I padroni di casa, infatti, hanno superato l'Osasuna con il punteggio di 2-0 nel posticipo della decima giornata del campionato spagnolo. A mettere in discesa la serata ci pensa un grandissimo gol da fuori area di Romero al minuto 24 del primo tempo: imparabile la botta violenta d'esterno sinistro dopo l'assist di tacco dell'ex Milan Fofana. Nella ripresa, poi arriva, il raddoppio firmato da Correia. Con questo successo il Siviglia consolida il sesto posto in classifica (17 punti), portandosi a -3 punti daI cugini del Betis, attualmente al quarto posto e quindi in zona Champions League. Niente scatto in avanti per l'Osasuna che resta a metà della graduatoria con 11 punti.
Siviglia-Osasuna 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
Liga, come cambia la classifica
Con questo successo, il Siviglia consolida il sesto posto in classifica (17 punti), portandosi a -3 punti daI cugini del Betis, attualmente al quarto posto e quindi in zona Champions League. Niente scatto in avanti per l'Osasuna che resta a metà della graduatoria con 11 punti.
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