Villarreal ko in casa prima della sfida di Champions contro il Psg e in ansia per Moreno, risorge l'Espanyol

VILA-REAL (SPAGNA) - Si è aperto con l'anticipo tra Villarreal ed Espanyol andato in scena allo 'Stadio della Ceramica' il programma dell' 11ª giornata di Liga , match che si è concluso con il successo della formazione ospite.

Villarreal-Espanyol 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Villarreal ko prima del Psg e in ansia per Moreno, risorge l'Espanyol

A digiuno da cinque turni di campionato (con un solo punto raccolto) e clamorosamente eliminati dalla Coppa del Re per mano del Sestao (quarta divisione spagnola), i catalani sono riusciti infatti a piegare il Villarreal di Perez a domicilio grazie alla rete segnata nella ripresa da Cabrera (60') su assist dell'ex romanista Zaragoza. Un successo che consente all'Espanyol di tirarsi fuori dalla zona retrocessione e di salire a quota 11 punti, a -1 dallo stesso Villarreal atteso ora dalla sfida di Champions League contro il Psg in programma tra quattro giorni (martedì 3 novembre), anche questa allo 'Stadio della Ceramica'. Ansia per le condizioni di Gerard Moreno, sostituito per infortunio al 18'.

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