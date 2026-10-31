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L'Atletico Madrid vince ancora: Grimaldo e Giuliano Simeone stendono il Levante

I Colchoneros espugnano il Ciutat de Valencia nell’undicesima giornata di Liga, rete annullata dal VAR a Hjulmand. Barcellona in campo alle 21
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2 min

Pubblicato il 31.10.2026, 16:05

Ligaatletico madridBarcellona

L’Atletico Madrid espugna il Ciutat de Valencia e porta a casa tre punti: 2-0 contro il Levante. Nella sfida valida per l’undicesima giornata di Liga decidono le reti di Grimaldo e Giuliano Simeone. Un gol per tempo per la squadra del Cholo che mantiene il passo delle prime. Alle 21 in campo il Barcellona al Camp Nou nella sfida contro l'Alaves.

 

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Il VAR toglie il gol a Hjulmand, ci pensa Grimaldo

Il Levante prova subito a farsi vedere: Etta Eyong, su cross di Toljan in ripartenza, colpisce di testa ma manda lontano dal bersaglio. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Dani Requena, il cui destro viene respinto sotto la traversa, e subito dopo Thiago Fernández sfiora il palo con un sinistro. Col passare dei minuti cresce l'Atletico Madrid e al 16' trova la rete con Hjulmand, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco del danese sul lancio di Baena. Gli ospiti insistono e il vantaggio arriva al 36' con un eurogol: Grimaldo calcia di sinistro dalla sinistra dell’area e infila il pallone sotto la traversa.

 

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Giuliano Simeone chiude i conti, il Levante si arrende

La ripresa si apre con il sinistro di Olasagasti di poco a lato. L’Atletico risponde con i tentativi dalla distanza di Julián Alvarez e Grimaldo, entrambi parati, prima di trovare il raddoppio al 62': ancora Baena inventa un passaggio filtrante per Giuliano Simeone, che dal centro dell’area firma lo 0-2 con il sinistro. Il Levante nel finale prova a riaprire la partita, ma resiste bene il muro difensivo costruito dal Cholo Simeone.

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