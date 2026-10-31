L'Atletico Madrid vince ancora: Grimaldo e Giuliano Simeone stendono il Levante
L’Atletico Madrid espugna il Ciutat de Valencia e porta a casa tre punti: 2-0 contro il Levante. Nella sfida valida per l’undicesima giornata di Liga decidono le reti di Grimaldo e Giuliano Simeone. Un gol per tempo per la squadra del Cholo che mantiene il passo delle prime. Alle 21 in campo il Barcellona al Camp Nou nella sfida contro l'Alaves.
Il VAR toglie il gol a Hjulmand, ci pensa Grimaldo
Il Levante prova subito a farsi vedere: Etta Eyong, su cross di Toljan in ripartenza, colpisce di testa ma manda lontano dal bersaglio. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Dani Requena, il cui destro viene respinto sotto la traversa, e subito dopo Thiago Fernández sfiora il palo con un sinistro. Col passare dei minuti cresce l'Atletico Madrid e al 16' trova la rete con Hjulmand, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco del danese sul lancio di Baena. Gli ospiti insistono e il vantaggio arriva al 36' con un eurogol: Grimaldo calcia di sinistro dalla sinistra dell’area e infila il pallone sotto la traversa.
Giuliano Simeone chiude i conti, il Levante si arrende
La ripresa si apre con il sinistro di Olasagasti di poco a lato. L’Atletico risponde con i tentativi dalla distanza di Julián Alvarez e Grimaldo, entrambi parati, prima di trovare il raddoppio al 62': ancora Baena inventa un passaggio filtrante per Giuliano Simeone, che dal centro dell’area firma lo 0-2 con il sinistro. Il Levante nel finale prova a riaprire la partita, ma resiste bene il muro difensivo costruito dal Cholo Simeone.
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