Il derby basco è dell'Athletic. Siviglia ko, Valencia prima gioia
Prima vittoria per il Valencia
Successo pesantissimo per il Valencia di Aguirre, che espugna il Matìnez Valero e trova la prima vittoria in campionato, piegando per 1-0 l'Elche. Un successo che è più di una boccata d'ossigeno per il tecnico messicano, subentrato a settembre a Corberàn, senza riuscire però fin qui ad invertire la rotta in casa levantina. Impresa riuscita però finalmente questa sera, grazie al gol partita di Sadiq, dopo un primo tempo di sofferenza pura, dominato dai padroni di casa. L'ex romanista entra in campo al 61', prendendo il posto di Maffeo, e la risolve al 69', entrando in spaccata sull'assist sporco di Danjuma,
Elche-Valencia 1-0: risultato e tabellino
Il derby basco è dell'Athletic
A chiudere la domenica di Liga è il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Al San Mamés sono i padroni di casa ad imporsi per 2-1 in capo ad un match come sempre combattutissimo (sei ammoniti). Succede tutto nel primo tempo con Nico Williams che porta in vantaggio la squadra di Terzic al 14' e quella di Matarazzo che risponde al 30' con Sucic, prima che Berenguer in pieno recupero dal dischetto firmi il gol del successo per l'Athletic.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS