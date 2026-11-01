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Il derby basco è dell'Athletic. Siviglia ko, Valencia prima gioia

Undicesima giornata di Liga che si chiude con il successo del Bilbao sulla Real Sociedad. Si fermano gli andalusi, ossigeno per i levantini
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3 min

Pubblicato il 01.11.2026, 23:04

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La domenica dell'11ª giornata di Liga si apre con il Getafe che conquista una preziosa vittoria, superando 3-1 il Siviglia al Coliseum Alfonso Pérez al termine di una sfida combattuta. Gli ospiti partono meglio e riescono a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie alla rete di Kike Salas, andando all'intervallo in vantaggio. Nella ripresa, però, cambia completamente l'inerzia del match: i padroni di casa aumentano la pressione offensiva e ribaltano il punteggio nel giro di appena cinque minuti con i gol di Enes Ünal e Martín Satriano. Il Siviglia fatica a reagire e nel finale resta anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Manu Bueno. Nei minuti di recupero arriva il sigillo di Orel Mangala, che firma il definitivo 3-1 e completa la rimonta del Getafe, lasciando agli andalusi l'amarezza di una partita sfuggita di mano dopo un primo tempo positivo.

Getafe-Siviglia 3-1: risultato e tabellino

Prima vittoria per il Valencia

Successo pesantissimo per il Valencia di Aguirre, che espugna il Matìnez Valero e trova la prima vittoria in campionato, piegando per 1-0 l'Elche. Un successo che è più di una boccata d'ossigeno per il tecnico messicano, subentrato a settembre a Corberàn, senza riuscire però fin qui ad invertire la rotta in casa levantina. Impresa riuscita però finalmente questa sera, grazie al gol partita di Sadiq, dopo un primo tempo di sofferenza pura, dominato dai padroni di casa. L'ex romanista entra in campo al 61', prendendo il posto di Maffeo, e la risolve al 69', entrando in spaccata sull'assist sporco di Danjuma,

Elche-Valencia 1-0: risultato e tabellino

Il derby basco è dell'Athletic

A chiudere la domenica di Liga è il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Al San Mamés sono i padroni di casa ad imporsi per 2-1 in capo ad un match come sempre combattutissimo (sei ammoniti). Succede tutto nel primo tempo con Nico Williams che porta in vantaggio la squadra di Terzic al 14' e quella di Matarazzo che risponde al 30' con Sucic, prima che Berenguer in pieno recupero dal dischetto firmi il gol del successo per l'Athletic.

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-1: risultato e tabellino

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