Liga, il Deportivo ribalta l’Osasuna in rimonta
Dopo sei partite senza successi, il Deportivo La Coruna ritrova la vittoria superando 2-1 l’Osasuna all’Abanca Riazor. Una rimonta maturata nella ripresa, dopo essere andato sotto nel primo tempo per un errore del portiere Leo Roman. A firmare il successo sono stati Mario Soriano e Nsongo Bil, protagonisti di una reazione che permette ai padroni di casa di conquistare tre punti importanti contro una diretta rivale.
Liga, il Deportivo torna a vincere dopo sei partite
L’avvio è favorevole al Deportivo, che si rende pericoloso soprattutto con Yeremay. Il giocatore delle Canarie ha subito una buona occasione, ma Sergio Herrera si oppone con un intervento decisivo. Anche Mella prova a sbloccare il risultato, senza fortuna. L’Osasuna, dopo aver contenuto la pressione iniziale, trova invece il vantaggio al 32’: Leo Roman sbaglia un passaggio in fase di costruzione e consegna di fatto il pallone a Budimir, che approfitta dell’errore e supera il portiere in uscita. Nella ripresa il Deportivo torna in campo con maggiore determinazione e aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Al 63’ arriva il meritato 1-1: su calcio piazzato, Luismi Cruz tocca il pallone per Mario Soriano, che lascia partire una potente conclusione rasoterra e batte Herrera. I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano anche il sorpasso con Luismi Cruz, il cui cross si stampa sulla traversa al 67’. La svolta definitiva arriva nel finale. All’86’ Nsongo Bil si fa trovare pronto in area e, dopo una respinta della difesa su un cross di Adama Traoré, deposita il pallone in rete firmando il 2-1. L’Osasuna tenta l’assalto negli ultimi minuti e al 92’ Osambela ha una buona opportunità per pareggiare, ma il suo colpo di testa termina alto. Al triplice fischio può così esplodere la festa del Riazor: il Deportivo interrompe la serie negativa e ritrova un successo che mancava da sei incontri.
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