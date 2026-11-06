Rimpianto del Siviglia: Vargas sbaglia un rigore e con l'Alaves finisce 0-0
La 12ª giornata di Liga si apre con l'anticipo del Sanchez-Pizjuàn, pareggiato 0-0 tra Siviglia e Deportivo Alaves. La formazione di casa, ora sesta in classifica e in zona Europa, si mangia però le mani per la grande occasione avuta al 32' su rigore concesso per fallo di Angel Perez su Felix Correia: Vargas è andato sul dischetto, ma si è fatto ipnotizzare al portiere ospite Sivera, che ha parato il penalty.
Pressing del Siviglia, ma il gol non arriva
Nella ripresa poi la pressione degli uomini di Luis Garcia è stata costante, ma la formazione di Quique Sanchez Flores ha resistito, portandosi a casa un punto prezioso, che colloca l'Alaves a metà classifica con 13 punti in 12 gare. "È vero che stamattina avevamo studiato molto bene i rigori - le parole del portiere Sivera a Dazn Spagna dopo il match - è successo di nuovo. Ho parato un altro rigore che ha permesso alla squadra di incrementare il proprio bottino". Il portiere dell'Alaves aveva già neutralizzato il penalty di Sancet dell'Athletic Bilbao a settembre. Alla ripresa dopo le nazionali, il Siviglia è atteso dal derby con il Betis mentre l'Alaves giocherà prima in Coppa del Re contro i dilettanti dell'Anaitasuna martedì prossimo e poi, dopo lo stop, affronterà il Deportivo La Coruña in casa.
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