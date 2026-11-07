Liga, l'Athletic Bilbao fermato nel recupero dall'Osasuna: a Nico Williams risponde Catena
PAMPLONA (SPAGNA) - Emozioni a non finire negli ultimi minuti della sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao, valevole per la 12esima giornata della Liga. Dopo 85' equilibrati e con poche occasioni, gli ospiti hanno sbloccato il risultato grazie ad un guizzo di Nico Williams. I padroni di casa hanno risposto con una rete di Catena in pieno recupero. Un pareggio che permette all'Osasuna di raggiungere quota 12 punti, mentre l'Athletic Bilbao si porta a 16, a meno due dal Siviglia.
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Vittoria esterna del Racing Santander sul campo del Malaga. Gli ospiti rimontano nella ripresa l'iniziale svantaggio (gol di Dotor al 28' su assist di Nino), grazie ai gol realizzati da Luque (al decimo della ripresa) e Zabiri (al 60'). Con questo successo il Racing Santander si porta a quota 14 in classifica. Il Malaga resta fanalino di coda a quota 5 punti. Poche emozioni nel match tra Espanyol e Deportivo A Coruna: la sfida termina sul risultato di 0-0. L'Espanyol raggiunge quota 12 punti, mentre il Deportivo si porta a quota 15.
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