Liga, l'Athletic Bilbao fermato nel recupero dall'Osasuna: a Nico Williams risponde Catena

PAMPLONA (SPAGNA) - Emozioni a non finire negli ultimi minuti della sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao, valevole per la 12esima giornata della Liga. Dopo 85' equilibrati e con poche occasioni, gli ospiti hanno sbloccato il risultato grazie ad un guizzo di Nico Williams. I padroni di casa hanno risposto con una rete di Catena in pieno recupero. Un pareggio che permette all'Osasuna di raggiungere quota 12 punti, mentre l'Athletic Bilbao si porta a 16, a meno due dal Siviglia.