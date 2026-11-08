Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv? Dazn, Sky e gratis in chiaro

Al Metropolitano è in palio la vetta della Liga . L'Atletico Madrid di Simeone ospita il Barcellona di Flick, due squadre separate in vetta da appena due punti: chi vince andrà alla sosta davanti a tutti. Intanto, nell'anticipo del sabato la vittoria del Real Madrid sul campo del Valencia ha permesso agli uomini di Mourinho di riacciuffare i blaugrana.

Atletico Madrid-Barcellona, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21:00 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, ma anche in chiaro su Italia 1, al canale 6 del digitale terrestre. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Barcellona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento (non necessario per Infinity). Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.