Il Betis rafforza il quarto posto, la Real Sociedad difende il quinto

La domenica della 12ª giornata di Liga si è aperta con il successo del Betis Siviglia, che passa al Martìnez Valero, superando l'Elche per 2-0 e rafforzando così il quarto posto in classifica. Andalusi che la decidono nel finale, con le reti all'81' di Riquelme e all'89' di Bartra.