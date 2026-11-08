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Il Betis rafforza il quarto posto, la Real Sociedad difende il quinto

Nei match domenicali della 12ª giornata di Liga, gli andalusi espugnano Elche, mentre i baschi piegano il Rayo Vallecano
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1 min

Pubblicato il 08.11.2026, 20:30

LigaBetis SivigliaReal Sociedad

La domenica della 12ª giornata di Liga si è aperta con il successo del Betis Siviglia, che passa al Martìnez Valero, superando l'Elche per 2-0 e rafforzando così il quarto posto in classifica. Andalusi che la decidono nel finale, con le reti all'81' di Riquelme e all'89' di Bartra.

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Oskarsson firma il quinto posto della Real Sociedad

All'Anoeta successo di misura per la Real Sociedad, che solamente nella ripresa riesce ad avere ragione del Rayo Vallecano, difendendo così la quinta posizione. Decide al 67' il gol di Oskarsson.

La risolve negli ultimi minuti il Villarreal, che ha la meglio sul Getafe grazie al guizzo del canadese ex-Inter Buchanan e al raddoppio di Romero. Finisce invece senza reti, invece, Celta-Levante.

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