Copa del Rey: manita del Tenerife, il Mallorca passa ai supplementari ad Alcoy
Il Tenerife ha vinto 5-2 sul campo del Badajoz e ha passato il turno nella partita che segnava il suo ritorno in Copa del Rey dopo la scomparsa di Jesús de Miguel. Ai canari sono bastati pochi minuti per indirizzare la gara. Ranos ha aperto le marcature al 6', Juanjo ha raddoppiato al 7' e lo stesso Ranos ha firmato il tris al 38'. Nella ripresa il Badajoz ha accorciato con Beitia e ha messo in difficoltà gli ospiti, anche per l’espulsione di Jureskin. Chapela al 69' ha ristabilito le distanze, Barba ha riaperto la partita, ma nel recupero Víctor Moreno ha chiuso i conti firmando la manita. La sfida era stata rinviata due volte, come le altre in programma stasera. La federazione aveva sospeso il primo turno in segno di lutto per l’incidente ferroviario di Urda e poi per la morte dell’attaccante del Tenerife.
Copa del Rey, il Mallorca piega l’Alcoyano ai supplementari
Ad Alcoy il Mallorca ha avuto bisogno dei tempi supplementari per battere 3-1 l’Alcoyano. Abdón Prats aveva portato avanti gli ospiti al 18' e Guille Andrés ha pareggiato al 46', in pieno recupero del primo tempo. Al 108' il colpo di testa dell'ex Udinese Buksa ha riportato avanti il Mallorca e al 116' Fuentes ha chiuso la partita. Il Portugalete ha eliminato il Real Unión ai calci di rigore, vincendo la serie 4-1 dopo uno 0-0 durato 120 minuti. Il Sabadell ha passato il turno vincendo 3-0 sul campo dell’Utebo, con i gol di Obolskii, Alain Ribeiro e Rahmani. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari con le reti di Dos Santos e Kouassi, il Cartagena conquista l'accesso al turno successivo grazie alla rete di Da Costa al 116: Minera eliminato. 1-1 fino al 90' anche nella sfida tra Reus e Barakaldo: Collado per gli ospiti ha risposto alla rete di Camara. La partita si è decisa ai rigori con la vittoria del Reus.
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