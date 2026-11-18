Il Tenerife ha vinto 5-2 sul campo del Badajoz e ha passato il turno nella partita che segnava il suo ritorno in Copa del Rey dopo la scomparsa di Jesús de Miguel. Ai canari sono bastati pochi minuti per indirizzare la gara. Ranos ha aperto le marcature al 6', Juanjo ha raddoppiato al 7' e lo stesso Ranos ha firmato il tris al 38'. Nella ripresa il Badajoz ha accorciato con Beitia e ha messo in difficoltà gli ospiti, anche per l’espulsione di Jureskin. Chapela al 69' ha ristabilito le distanze, Barba ha riaperto la partita, ma nel recupero Víctor Moreno ha chiuso i conti firmando la manita. La sfida era stata rinviata due volte, come le altre in programma stasera. La federazione aveva sospeso il primo turno in segno di lutto per l’incidente ferroviario di Urda e poi per la morte dell’attaccante del Tenerife.