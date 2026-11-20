Colpo grosso dell'Espanyol: Roberto Fernandez piega l'Athletic Club nell'anticipo della Liga
Colpo esterno di peso per l'Espanyol, che espugna il campo dell'Athletic Club imponendosi 0-1 nell'anticipo della 13esima giornata della Liga. A decidere la sfida è il gol di Roberto Fernandez al 66', arrivato al termine di un'azione in velocità: ottimo passaggio nello spazio di Dolan per Roberto, bravo ad attaccare la profondità, entrare in area e battere Unai Simon con un preciso rasoterra. Per l'attaccante si tratta del settimo centro stagionale. Fondamentale, per ottenere i tre punti, anche la prova del portiere Fortuno, autore di una prestazione di alto livello tra i pali che ha tenuto in piedi la squadra di Barcellona nei momenti di maggiore pressione dei padroni di casa.
Athletic Club-Espanyol 0-1: cronaca, tabellino e statistiche
Come cambia la classifica della Liga dopo l'anticipo
In classifica l'Espanyol sale a 15 punti, consolidando una posizione a metà graduatoria. L'Athletic Club resta invece fermo a 16 punti, lì al settimo posto, mancando l'aggancio alla zona che al momento vale l'Europa.
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