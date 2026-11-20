Colpo esterno di peso per l'Espanyol, che espugna il campo dell'Athletic Club imponendosi 0-1 nell'anticipo della 13esima giornata della Liga. A decidere la sfida è il gol di Roberto Fernandez al 66', arrivato al termine di un'azione in velocità: ottimo passaggio nello spazio di Dolan per Roberto, bravo ad attaccare la profondità, entrare in area e battere Unai Simon con un preciso rasoterra. Per l'attaccante si tratta del settimo centro stagionale. Fondamentale, per ottenere i tre punti, anche la prova del portiere Fortuno, autore di una prestazione di alto livello tra i pali che ha tenuto in piedi la squadra di Barcellona nei momenti di maggiore pressione dei padroni di casa.