Liga: la classifica aggiornata

Pari nel derby tra Siviglia e Betis

Allo stadio 'Ramón Sánchez-Pizjuán' la squadra di Pellegrini passa a inizio ripresa con Antony (in gol al 50' su assist di Isco), ma il Siviglia non molla fino alla fine e al 90+1' raggiunge il pareggio con Salas (agevolato da un errore del portiere ospite Valles che si lascia passare la palla tra le gambe). Ko evitato ma terza gara di fila senza vittoria in campionato per la formazione di Garcia, che resta comunque in zona Europa, mentre il Betis (quarto in classifica) rallenta dopo due successi consecutivi e ora mette nel mirino la trasferta di Champions League sul campo dello Slovan Bratislava.

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Risorge l'Alaves, successo pesante per il Valencia

Risorge intanto l'Alaves, che dopo otto turni di digiuno (con appena tre punti raccolti) batte 3-1 il Deportivo La Coruna: dopo il gol di Perez in avvio (2') è illusorio per gli ospiti il pari su autorete di Tenaglia (41'), perché nella ripresa Boye va a segno (62') dopo aver fallito un calcio di rigore (55') e nel finale serve poi l'assist a Suarez per il definitivo tris (90'). Successo pesante anche per il pericolante Valencia (il secondo di fila in trasferta), che riscatta il ko incassato contro il Real Madrid nel turno precedente e va a vincere 1-0 sul campo del Rayo Vallecano (al secondo ko consecutivo, il terzo nelle ultime quattro gare): a decidere la sfida la rete firmata da Copete a ridosso dall'intervallo (41').

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