Antony illude il Betis, Salas ringrazia Valles e salva il Siviglia: finisce 1-1 il derby andaluso
Dopo due vittorie di fila rallenta la sua corsa il Betis, raggiunto sul pari nel finale del derby sul campo del Siviglia (1-1) in una delle gara della 13ª giornata della Liga andate in scena oggi (sabato 21 novembre) prima del posticipo serale tra il Real Madrid e il Celta Vigo al 'Bernabeu'.
Liga: la classifica aggiornata
Pari nel derby tra Siviglia e Betis
Allo stadio 'Ramón Sánchez-Pizjuán' la squadra di Pellegrini passa a inizio ripresa con Antony (in gol al 50' su assist di Isco), ma il Siviglia non molla fino alla fine e al 90+1' raggiunge il pareggio con Salas (agevolato da un errore del portiere ospite Valles che si lascia passare la palla tra le gambe). Ko evitato ma terza gara di fila senza vittoria in campionato per la formazione di Garcia, che resta comunque in zona Europa, mentre il Betis (quarto in classifica) rallenta dopo due successi consecutivi e ora mette nel mirino la trasferta di Champions League sul campo dello Slovan Bratislava.
Siviglia-Betis 1-1: cronaca, statistiche e tabellino
Liga: risultati, tabellini e calendario
Risorge l'Alaves, successo pesante per il Valencia
Risorge intanto l'Alaves, che dopo otto turni di digiuno (con appena tre punti raccolti) batte 3-1 il Deportivo La Coruna: dopo il gol di Perez in avvio (2') è illusorio per gli ospiti il pari su autorete di Tenaglia (41'), perché nella ripresa Boye va a segno (62') dopo aver fallito un calcio di rigore (55') e nel finale serve poi l'assist a Suarez per il definitivo tris (90'). Successo pesante anche per il pericolante Valencia (il secondo di fila in trasferta), che riscatta il ko incassato contro il Real Madrid nel turno precedente e va a vincere 1-0 sul campo del Rayo Vallecano (al secondo ko consecutivo, il terzo nelle ultime quattro gare): a decidere la sfida la rete firmata da Copete a ridosso dall'intervallo (41').
Alaves-Deportivo La Coruna 3-1: cronaca, statistiche e tabellino
Rayo Vallecano-Valencia 0-1: cronaca, statistiche e tabellino
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS