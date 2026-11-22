Liga: la classifica aggiornata

L'Atletico Madrid risponde a Real e Barça

I fari erano puntati sull'Atletico Madrid dopo i successi di Real e Barça e la squadra di Simeone ha risposto alle due battistrada, facendo suo il 'derbyno' madrileno e conservando il terzo posto in classifica. Vittoria senza troppe discussioni quella dell'Estadio Coliseum da parte dei colchoneros, che la decidono già nel primo tempo: al 10' è Baena ad inventare un'irresistibile conclusione dalla media distanza, al 30' raddoppia Cardoso, risolvendo una mischia nell'area dei padroni di casa, sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa l'Atletico controlla il giocok e arrotonda in pieno recupero con Grimaldo che firma il 3-0.

Getafe-Atletico Madrid 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Il Racing ritrova la vittoria, Budimir rilancia l'Osasuna

Dopo sette partite senza vittorie, torna al successo il Racing Santander, che supera per 3-2 la Real Sociedad dopo una gara emozionante e ricca di colpi di scena. Avvio lampo dei padroni di casa, che colpiscono in rapida successione con Zabiri, che segna al 6' e all'8', incenerendo i baschi. Che però trovano la forza di risalire la china, accorciando le distanze prima dell'intervallo con Oyarzabal e ricucendo con Guedes allo scoccare dell'ora di gioco. Il Racing reagisce e trova il gol partita al 68' grazie al rigore trasformato da Canales.

Vittoria di misura ma pesantissima per l'Osasuna, che piega per 1-0 il fanalino di coda Malaga e si tira fuori dalla zona caldissima della classifica. Decisiva la rete al 20' dell'ex di Crotone e Sampdporia, Budimir.

Racing Santander-Real Sociedad 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Osasuna-Malaga 1-0: cronaca, statistiche e tabellino