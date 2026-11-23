Levante-Elche, botta e risposta per un pari che non serve
La 13ª giornata di Liga si è conclusa con lo scontro diretto tra Levante ed Elche, rispettivamente terzultima e penultima prima del calcio d'inizio. Ecco come è andato a finire lo scontro salvezza del Ciutat de Valencia.
Botta e risposta per un pari che non serve
Finisce con un pari che alla fine non serve a nessuna delle due, la sfida salvezza tra Levante ed Elche, che non trovano il successo sperato per tirarsi fuori almeno per una settimana dalle sabbie mobili della classifica. Match deludente, vissuto senza squilli eccezion fatta per un tentativo di rapina di ivan Romero nel primo tempo, e che alla fine ruota attorno alle due reti che valgono l'1-1 finale. Al 62' è l'israeliano Revivo ad insaccare da posizione defilata, portando in vantaggio gli ospiti, che sognano di tornare a vincere il derby valenciano in trasferta per la prima volta dal 1963. Sogno infranto all'88' dalla zampata di Requena, che vale il meritato pari per i padroni di casa.
Levante-Elche 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
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