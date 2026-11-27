José Mourinho riesce sempre a prendersi la scena. Nella conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Alaves, lo Special One ha sorpreso i presenti con un momento fuori programma. In prima fila c'era Pedro Mourinho , suo cugino e giornalista di CNN Portugal . Il tecnico lo ha invitato ad alzarsi, lo ha abbracciato e lo ha presentato alla sala stampa. Dopo l'omaggio, il portoghese ne ha approfittato subito per lanciare una frecciata al gruppo editoriale di cui fa parte il parente.

Mourinho sorprende tutti e presenta il cugino in sala stampa

Il siparietto è iniziato con toni affettuosi. Mourinho ha indicato il cugino ai colleghi presenti e lo ha elogiato senza mezzi termini: "Questo qui è mio cugino, uno dei migliori tra i migliori giornalisti del Portogallo…". Un'investitura pubblica che ha messo Pedro al centro dell'attenzione e lo ha visibilmente spiazzato. Il giornalista non ha replicato, ma è apparso imbarazzato e allo stesso tempo divertito. Il momento cade a pochi giorni dal ritorno di Pedro Mourinho a CNN Portugal.

La frecciata a CNN Portugal

Dopo i complimenti è arrivata la frecciata. Sempre con il sorriso, il tecnico ha spiegato perché con il cugino, almeno sul piano professionale, il dialogo è chiuso: "È passato ad un gruppo editoriale che mi tratta molto, molto male e io non posso parlargli". Il rapporto tra l'allenatore e l'emittente portoghese si è incrinato da tempo. La frattura risale alla scorsa stagione, quando Mourinho firmò con il Benfica, e da allora i suoi incontri con la stampa sono stati spesso tesi.