Non si ferma la corsa del Racing Santander: battuto il Levante a domicilio, terzo successo di fila
VALENCIA (SPAGNA) - Continua il volo del Racing Santander che batte 3-1 a domicilio il Levante nell'anticipo della 14ª giornata di Liga e inanella così il terzo successo consecutivo (il quarto nelle ultime cinque partite di campionato), con cui sale momentaneamente in zona Europa.
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Il Racing Santander batte il Levante a domicilio
Sono i valenciani padroni di casa a partire meglio e a sbloccare la gara prima del riposo con Romero (42'), ma dopo l'infortunio di Rey (fuori al 50') calano e subiscono la reazione dei cantabrici, capaci di dilagare nella ripresa: doppietta di Garcia (a segno al 66' e al 90+5') con in mezzo una rete del marocchino Zabiri (81') che sale così a quota 12 gol in campionato. Festa per il Racing Santander e stop pesante per il Levante, che non vince in Liga ormai da cinque turni (con appena due punti raccolti).
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