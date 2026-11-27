Levante-Racing Santander 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

Il Racing Santander batte il Levante a domicilio

Sono i valenciani padroni di casa a partire meglio e a sbloccare la gara prima del riposo con Romero (42'), ma dopo l'infortunio di Rey (fuori al 50') calano e subiscono la reazione dei cantabrici, capaci di dilagare nella ripresa: doppietta di Garcia (a segno al 66' e al 90+5') con in mezzo una rete del marocchino Zabiri (81') che sale così a quota 12 gol in campionato. Festa per il Racing Santander e stop pesante per il Levante, che non vince in Liga ormai da cinque turni (con appena due punti raccolti).

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