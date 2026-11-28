L'Atletico Madrid vince in trasferta e si porta a -2 dal Barcellona: Elche ko
L'Atletico Madrid del Cholo Simeone vince in trasferta contro l'Elche, portando a casa tre punti di capitale importanza per morale e classifica. Uno-due terribile in avvio dei Colchoneros, che passano grazie al calcio di rigore di Grimaldo e alla rete di Lee Kang-In. Non si fa attendere la reazione dell'undici allenato da Anselmi, che al 27' accorcia le distanze con Neto. All'alba dell'intervallo, al 41', è il solito Julian Alvarez a siglare il tris per gli ospiti, bravi ad andare negli spogliatoi sul punteggio di 3-1. Nella seconda frazione di gioco, bastano tre minuti a Buba Sangare per firmare il secondo gol dell'Elche, ma non basta per riequilibrare la contesa. Atletico che si porta così a -2 dal Barcellona in classifica, in attesa dell'impegno dei blaugrana di Flick.
Liga, vittorie per Rayo Vallecano e Athletic Bilbao: quanti gol a Malaga!
Vittoria pesante per il Rayo Vallecano, che espugna il campo del Betis grazie alla rete decisiva di De Frutos al 72'. La formazione di Manuel Pellegrini incassa così una sconfitta che le impedisce di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. Spettacolo e continui ribaltamenti di fronte, invece, nella sfida tra Malaga e Athletic Bilbao, terminata con un pirotecnico 4-3 in favore degli ospiti. I baschi costruiscono il proprio successo già nella prima frazione, andando al riposo con tre reti di vantaggio. A segno Sancet, Berenguer, Nico Williams e Rincon, mentre per i padroni di casa trova spazio anche Cajuste, ex centrocampista del Napoli. Nella ripresa il Malaga prova a riaprire tutto trascinato dalla doppietta di Nino, ma la rimonta si ferma a un passo dal pareggio. L'Athletic porta così a casa tre punti che gli consentono di raggiungere il Siviglia a quota 19, mentre il Malaga resta in fondo alla classifica.
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