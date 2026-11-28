L'Atletico Madrid del Cholo Simeone vince in trasferta contro l'Elche, portando a casa tre punti di capitale importanza per morale e classifica. Uno-due terribile in avvio dei Colchoneros, che passano grazie al calcio di rigore di Grimaldo e alla rete di Lee Kang-In. Non si fa attendere la reazione dell'undici allenato da Anselmi, che al 27' accorcia le distanze con Neto. All'alba dell'intervallo, al 41', è il solito Julian Alvarez a siglare il tris per gli ospiti, bravi ad andare negli spogliatoi sul punteggio di 3-1. Nella seconda frazione di gioco, bastano tre minuti a Buba Sangare per firmare il secondo gol dell'Elche, ma non basta per riequilibrare la contesa. Atletico che si porta così a -2 dal Barcellona in classifica, in attesa dell'impegno dei blaugrana di Flick.