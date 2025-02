È stata una serata memorabile per l' Atletico Madrid del Cholo Simeone , ieri capace di annullare un doppio svantaggio e pareggiare in extremis contro il Barcellona di Flick, in occasione della semifinale d'andata della Coppa del Re . A tifosi e addetti ai lavori, però, non è sfuggito un dettaglio relativo all' abbigliamento del manager dei Colchoneros, che ha sfoggiato un'insolita tuta grigia , preferita al canonico completo istituzionale. Tra rispetto e scaramanzia, il motivo è presto spiegato.

Simeone in tuta in panchina, il motivo della scelta in Coppa del Re

Dai gol ai gesti tecnici appprezzati nell'arco dei 90 minuti, fino alle iconiche esultanze e all'outfit di Diego Pablo Simeone. Tante le cose che hanno lasciato il segno al Montjuic nella serata di ieri, a margine del pirotecnico 4-4 messo a referto sul campo. Tra queste, c'è anche la tuta grigia indossata dal Cholo, accompagnata da un semplice paio di sneakers. Un abbigliamento che ha fatto particolarmente discutere in Spagna, dove è stato visto come un affronto alla Coppa del Re, come se l'argentino non avesse preso in seria considerazione la competizione. Il motivo che si nasconde dietro la scelta, però, è un altro: in campionato e in Champions League, Simeone si presenta sempre in giacca e cravatta, con un classico completo nero fornito dalla società, mentre in Coppa del Re ha assistito alle gare in tuta sin dal primo turno. Contro Vic, Cacereno, Elche e Getafe, come ricorda Antonio Ruiz di Cadena COPE, il Cholo era vestito allo stesso modo e in segno di rispetto verso i precedenti avversari non ha voluto cambiare la sua divisa da gara. E non è escluso, a questo punto, che ci possa essere anche un briciolo di scaramanzia.