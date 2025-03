Simeone attacca la Uefa: "Hanno deciso di eliminare l'Atletico dalla Champions"

Il Cholo Simeone torna a parlare del rigore annullato a Julian Alvarez. Una decisione che si è rivelata poi decisiva per l'eliminazione dell' Atletico Madrid a opera del Real agli ottavi di finale di Champions League. Lo ha fatto dopo il pareggio in Liga contro l'Espanyol , che ha compromesso la corsa al titolo: "Contro il Real l'ha decisa la UEFA. Abbiamo visto tutti cosa è successo".

Simeone: "Eliminati per una decisione dell'arbitro"

"Alzi la mano chi ha visto il doppio tocco". Aveva tuonato così Simeone nell'immediato post-partita di Champions League. Adesso, a settimane di distanza, è tornato sull'argomento: "In Champions quest'anno abbiamo fatto bene, abbiamo battuto il Real Madrid. L'ha decisa la Uefa. Noi avevamo vinto e l'abbiamo visto tutti cosa è successo". In particolare, l'attacco è rivolto al direttore di gara Marciniak: "Siamo stati eliminati per una decisione dell'arbitro e della Uefa per un presunto tocco di Julian".